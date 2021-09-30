 

Учёные по ошибке приняли влияние Tik-Tok на интеллект за побочный эффект коронавируса

30.09.2021, 17:31, Разное
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Группа исследователей Ливерпульского национального института мозга опровергла сделанную ранее публикацию о негативном влиянии последствий COVID-19 на мыслительные способности. Замеченное ранее снижение интеллекта у пациентов оказалось вызвано просмотром Tik-Tok в период госпитализации.

В июне 2021 года в журнале Lancet появилась публикация группы британских исследователей, утверждавших, что к долгосрочным последствиям коронавируса относится снижение интеллекта и памяти. Данный вывод был основан на изучении данных более чем 10 тысяч пациентов, у которых после перенесённой болезни в тяжёлой форме наблюдалось снижение IQ в среднем на 11 пунктов. Однако более подробное изучение данного феномена позволило установить, что такой результат может быть связан с тем, что большинство больных в период госпитализации активно смотрели ролики в приложении Tik-Tok более 8 часов в сутки. У пациентов, не смотревших эти видео, снижения интеллекта не обнаружено.

«Настоящий учёный – это тот, кто готов признать свою ошибку, и мы свою признаём. Мы думали, что коронавирус вызывает органические поражения в мозгу, но исследования МРТ пациентов их не обнаружили. Зато было замечено, что те испытуемые, которые решились пройти так называемый «Tik-Tok-детокс», то есть прожить месяц и более без данных видео, полностью восстановили доковидный уровень мыслительных способностей. В настоящее время мы отзываем сделанные ранее выводы и занимаемся перепроверкой данных, чтобы понять, есть ли влияние коронавируса на интеллект пациентов, которые не смотрят эти ролики», – заявил профессор Саймон Стивенсон.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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