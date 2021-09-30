Почти 120 команд участвуют в Финале Международного чемпионата по программированию в Москве

Финал международного чемпионата по программированию ICPC для студентов-айтишников впервые пройдет в Москве с 1 по 6 октября, в интеллектуальном состязании участвуют 118 команд из 42 стран мира.

Чемпионат считается Олимпийскими играми в области информационных технологий, в котором российские студенты 14 раз становились чемпионами мира.

По правилам финала команда из трех человек на одном компьютере должна за пять часов решить как можно больше задач. В этом году в Москве будут «кодить»118 команд из 42 стран мира, Россию представляю 15 команд. Пять из московских вузов: МГУ, МФТИ, МИФИ, МАИ и ВШЭ, три из Санкт-Петербурга – это команды СПБГУ, ИТМО и филиала ВШЭ. Две команды из университетов Казани – Иннополиса и Казанского Федерального университета. И по одной команде из вузов Саратова, Перми, Нижнего Новгорода, Ижевска и Волгограда.

«У нас серьезные заделы: хорошее программирование всегда базируется на сильной математической подготовке. И, несмотря на проблемный дискурс о качестве школьного образования и подготовки айтишников, математиков, физиков, мы считаем, что у нас очень хорошие научные школы по этим направлениями и фундаментальное образование в целом», – приводит «Российская газета» слова министра науки и высшего образования Валерия Фалькова.

Он добавил, что в российских вузах одинаково сильно развивается и спортивное, и так называемое «бытовое» программирование, что дает результат. По его словам, перед вузами сегодня стоит задача давать не только глубокие профессиональные знания, но и общекультурные навыки, навыки работы в команде, лидерства, коммуникаций. «Это именно то, что отличает человека, прослушавшего просто курс в интернете от человека, получившего высшее образование», – сообщил министр.

ICPC – один из главных всемирных студенческих чемпионатов по программированию. Его история началась в 1970-х годах с соревнования, которое проводил Техасский университет.

По правилам турнира, победителям вручается четыре золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые медали. Каждая команда состоит из трех человек. К участию допускаются студенты высших учебных заведений и аспиранты первого года обучения не старше 24 лет.

Команды пишут решения на языках программирования C, C++, Java, Python или Kotlin и посылают их на тестирующий сервер.