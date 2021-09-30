СК начал проверку после стрельбы у школы в Москве

Сотрудники управления Следственного комитета по Москве начали проверку после стрельбы у одной из школ на северо-востоке столицы, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по городу Юлия Иванова.

Как уточнили в ведомстве, за территорией школы на улице Палехской «между несовершеннолетней и компанией молодых людей произошел конфликт, в ходе которого отец, заступившись за дочь, произвел предупредительный выстрел в воздух из травматического пистолета».

«По данному факту Бабушкинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северо-Восточному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве проводится доследственная проверка», – сказала Иванова, передает ТАСС.

Она уточнила, что в ближайшее время будут опрошены все участники конфликта.

Ранее источник сообщал, что около школы на Палехской улице на северо-востоке Москвы мужчина устроил стрельбу, и был задержан правоохранителями. Между тем, в пресс-службе ГУ МВД Москвы сообщили, что мужчина открыл стрельбу непосредственно на территории школы. В ведомстве добавили, что пострадавших в результате инцидента нет.