 

“Они все уничтожили”. Шакира заявила, что дикие кабаны в парке Барселоны отобрали у нее сумку с телефоном

30.09.2021, 17:26, Новости дня
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По словам артистки, животные забрали у нее сумку, в которой лежал мобильный телефон, и убежали в лес. Когда певица ее нашла, сумка была сильно повреждена.

Сейчас этой публикации в микроблоге артистки уже нет, но ролик сохранили и разместили на YouTube-канале Voice of Buloba.

“Они все уничтожили”, – комментирует происходящее Шакира, демонстрируя в кадре разорванную сумку.

Канал BBC отмечает, что инцидент произошел во время отдыха артистки в одном из парков Барселоны (Испания).

ВИДЕОВидео: VOICE OF Buloba / YouTube
Контекст:

Шакира (Шакира Мебарак) родилась 2 февраля 1977 года. Она – многократная номинантка музыкальных премий. Дебютный альбом Magia певица записала в 13 лет. В марте 1996 года Шакира отправилась в свой первый международный тур Tour Pies Descalzos. Помимо музыки, певица снимается в кино и активно занимается благотворительностью.

Шакира живет в гражданском браке с испанским футболистом Жераром Пике. Пара воспитывает двоих сыновей – Милана (2013) и Сашу (2015).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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