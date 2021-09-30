В Киеве издали историю захвата власти в России службой госбезопасности авторства историка Фельштинского и бывшего подполковника КГБ Попова

“Думаю, это самая интересная и важная книга из всего, что я написал. Фундаментальный труд по истории захвата власти в России госбезопасностью. Мне думается, что в новой свободной России она должна будет стать школьным (для старшеклассников) и университетским учебником”, – отметил Фельштинский.

Аннотации к книге написали три известных советских разведчика – бывший руководитель внешней разведки Первого главного управления КГБ Олег Калугин, экс-сотрудник Службы внешней разведки Юрий Швец, бывший сотрудник ГРУ и писатель Виктор Суворов.

“Хочется выть от мучительной боли, безысходности и тоски: неужели все это будет тянуться еще полтора десятка лет? Неужели до 2036 года? Или еще дальше? За сто прошедших лет структура эта, словно матерый уголовник, много раз меняла свои клички: ЧК-ВЧК-ГПУ-ОГПУ-НКВД-НКГБ-МГБ-КГБ-АФБ-МБ-ФСК-ФСБ. И меняла имена так же легко, как бразильская анаконда по мере смены сезона меняет свою шкуру, оставаясь при этом все той же хитрой, подлой, не знающей пощады, обожравшейся, ленивой тварью”, – написал Суворов.

Он отметил, что историю “карательно-террористических структур” следовало написать давно, и такие попытки предпринимались, но они не были успешными.

“Теперь столь необходимая обществу книга создана двумя храбрыми исследователями. Их работа по степени опасности сопоставима с тяжелым и опасным трудом охотников на крокодилов, гигантских удавов или на комодских варанов. Не забудем, что случилось с одним из авторов книги “ФСБ взрывает Россию” Александром Литвиненко, который был отравлен и умер мучительной смертью. Новая книга, с одной стороны – научная монография, скрупулезный анализ этапов развития кровожадного монстра, его целей и методов достижения этих целей. С другой стороны – захватывающий криминальный роман, описывающих реальные события, настолько дикие и жуткие, что никакому сочинителю не удастся все это превзойти в самых смелых фантазиях, поскольку ВЧК-КГБ-ФСБ – это кошмарная реальность, превосходящая любые вымыслы”, – подчеркнул Суворов.

Контекст:

Книга “От красного террора к мафиозному государству: Спецслужбы России в борьбе за мировое господство. 1917–2036” выпущена в Киеве в издательстве “Наш формат”, где ранее выходили другие книги Фельштинского – “ФСБ взрывает Россию”, написанная в соавторстве с Александром Литвиненко, и “Третья мировая: битва за Украину”, созданная в соавторстве с Михаилом Станчевым.

В бумажном формате книга будет доступна на украинском и русском языках. Немного позднее ожидается выход электронной версии.



Елена ПОСКАННАЯ

журналист, редактор

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