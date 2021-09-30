 

В Киеве издали историю захвата власти в России службой госбезопасности авторства историка Фельштинского и бывшего подполковника КГБ Попова

30.09.2021, 17:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Думаю, это самая интересная и важная книга из всего, что я написал. Фундаментальный труд по истории захвата власти в России госбезопасностью. Мне думается, что в новой свободной России она должна будет стать школьным (для старшеклассников) и университетским учебником”, – отметил Фельштинский.

Аннотации к книге написали три известных советских разведчика – бывший руководитель внешней разведки Первого главного управления КГБ Олег Калугин, экс-сотрудник Службы внешней разведки Юрий Швец, бывший сотрудник ГРУ и писатель Виктор Суворов.

“Хочется выть от мучительной боли, безысходности и тоски: неужели все это будет тянуться еще полтора десятка лет? Неужели до 2036 года? Или еще дальше? За сто прошедших лет структура эта, словно матерый уголовник, много раз меняла свои клички: ЧК-ВЧК-ГПУ-ОГПУ-НКВД-НКГБ-МГБ-КГБ-АФБ-МБ-ФСК-ФСБ. И меняла имена так же легко, как бразильская анаконда по мере смены сезона меняет свою шкуру, оставаясь при этом все той же хитрой, подлой, не знающей пощады, обожравшейся, ленивой тварью”, – написал Суворов.

Он отметил, что историю “карательно-террористических структур” следовало написать давно, и такие попытки предпринимались, но они не были успешными.

“Теперь столь необходимая обществу книга создана двумя храбрыми исследователями. Их работа по степени опасности сопоставима с тяжелым и опасным трудом охотников на крокодилов, гигантских удавов или на комодских варанов. Не забудем, что случилось с одним из авторов книги “ФСБ взрывает Россию” Александром Литвиненко, который был отравлен и умер мучительной смертью. Новая книга, с одной стороны – научная монография, скрупулезный анализ этапов развития кровожадного монстра, его целей и методов достижения этих целей. С другой стороны – захватывающий криминальный роман, описывающих реальные события, настолько дикие и жуткие, что никакому сочинителю не удастся все это превзойти в самых смелых фантазиях, поскольку ВЧК-КГБ-ФСБ – это кошмарная реальность, превосходящая любые вымыслы”, – подчеркнул Суворов.

Контекст:

Книга “От красного террора к мафиозному государству: Спецслужбы России в борьбе за мировое господство. 1917–2036” выпущена в Киеве в издательстве “Наш формат”, где ранее выходили другие книги Фельштинского – “ФСБ взрывает Россию”, написанная в соавторстве с Александром Литвиненко, и “Третья мировая: битва за Украину”, созданная  в соавторстве с Михаилом Станчевым. 

В бумажном формате книга будет доступна на украинском и русском языках. Немного позднее ожидается выход электронной версии.


Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.07 / Эксперимент по бесплатному доступу к социально значимым сайтам решено продлить

13.12 / ВОЗ подозревают в сокрытии отчета о неготовности Италии к пандемии COVID-19

19.08 / Белоруссия усилила войска на границе с Польшей и Литвой ракетным дивизионом

26.09 / Корабли Каспийской флотилии защитили экипажи от «химоружия»

20.12 / В «Векторе» заявили о возможности пожизненного иммунитета к COVID-19

22.07 / Меркель обсудила с Путиным «Северный поток – 2» и транзит газа через Украину

02.09 / Пекин предложил США осмыслить слова Путина о результатах миссии в Афганистане

27.01 / Глава компании Infowatch отказалась от аккаунта в Facebook в пользу «Вконтакте»

11.04 / Меркель отменила запись на прививку AstraZeneca

29.04 / Рубль на открытии торгов укрепился к доллару и подешевел к евро

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика