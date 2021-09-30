Братья Меладзе без жен, помолвка экс-мужа Ани Лорак, расставание Маска и Граймс, дочь Королевой. 10 самых обсуждаемых событий сентября

Одним из самых обсуждаемых событий в украинском шоу-бизнесе стало исчезновение с официального YouTube-канала украинской певицы Джамалы аудио- и видеоработ, которые она презентовала за последние три года. Певица несколько дней хранила молчание, а 1 сентября коротко прокомментировала ситуацию.

“У меня всего один ответ на все ваши вопросы. Уже три месяца я не сотрудничаю с [продюсером] Игорем Тарнопольским и полностью сменила менеджмент. Сейчас ключи от YouTube-канала Jamala мне не принадлежат, но с командой работаю над их восстановлением”, – написала она тогда.

2 сентября ситуацию прокомментировал и сам Тарнопольский, обвинив певицу в шантаже.

“Мы действительно больше не сотрудничаем. О разрыве она сообщила мне лично в присутствии мужа, не объяснив причин. Через некоторое время мои контакты были заменены на официальных ресурсах певицы. Сейчас новый менеджмент, я так понимаю, пытается разобраться в том, как работает музыкальная индустрия. Красиво хлопнуть дверью всегда проще. Закрыть все дела и обязательства по контрактам намного сложнее. Манипуляция и шантаж в публичной сфере – это непрофессионально, поскольку все стороны знают, какие есть варианты решения ситуации, в которой мы все оказались”, – заявил Тарнопольский.

На какой стадии отношений сейчас находятся певицы и ее бывший продюсер, стороны пока не комментируют.

Фото: Игорь Тарнопольский / Facebook

6 сентября весь мир всколыхнула новость, что во Франции на 88-м году жизни умер легендарный французский актер Жан-Поль Бельмондо. Траурная церемония прошла в парижском Дворце инвалидов 9 сентября.

Фото: ЕРА

Попрощаться с актером пришли его коллеги:

85-летний Ален Делон в сопровождении сына Энтони;

Фото: ЕРА

87-летний Пьер Ришар и другие французские актеры и актрисы.

Фото: ЕРА

39-летняя американская певица Бритни Спирс, которая с 2008 года находилась под опекой отца Джейми Спирса, 13 сентября объявила о помолвке со своим 27-летним бойфрендом, фитнес-тренером Сэмом Асгари. Сразу после этой новости артистка удалила свою страницу в Instagram, но спустя неделю все восстановила. По словам певицы, это время ей понадобилось для того, чтобы отпраздновать помолвку.

30 сентября в жизни певицы случилось еще одно важное событие – суд лишил ее отца Джейми Спирса права опеки над дочерью. Артистка находилась под контролем отца 13 лет.

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Публикация от Britney Spears (@britneyspears)

18 сентября 48-летняя российская певица Наташа Королева в интервью программе “Секрет на миллион” на НТВ, в котором заявила, что является матерью проживающей в США биологической дочери. По словам певицы, ее биологический ребенок живет со своим отцом – программистом из Украины, с которым артистку связывает дружба. Девочку выносила и родила в 2019 году суррогатная мать.

Наташа Королева объяснила, что подарила другу на день рождения свою яйцеклетку, так как тот очень мечтал о ребенке. В благодарность за знакомый презентовал ей 50 биткоинов. Новость о существовании биологической дочери стала для супруга артистки, российского стриптизера Тарзана (Сергея Глушко) неожиданностью.

Фото: koroleva__starse / Instagram

21 сентября украинский хореограф Илона Гвоздева в эфире канала “1+1” заявила, что накануне обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому и его супруге Елене Зеленской с призывом отреагировать на ситуацию с обеспечением детских больниц, в одну из которых была госпитализирована вместе с 11-месячным сыном.

“Я хочу обратиться ко всем – я буду делать все, что от меня зависит, чтобы обеспечить детские больницы необходимым”, – заявила тогда в эфире канала хореограф.

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Публикация от Ілона Гвоздьова | Dancer (@ilonagvozdeva)

21 сентября стало известно, что украинский ведущий и продюсер Игорь Кондратюк также обратился к Зеленскому. Он создал петицию, в которой требует полностью запретить гастроли и концерты российских артистов в Украине.

На момент публикации ее подписали свыше 19 тыс. человек из 25 тыс., которые необходимы До окончания голосования осталось 82 дня.

https://www.facebook.com/kondratjukigor/posts/411831373633580

23 сентября 56-летняя супер-модель Линда Евангелиста сделала заявление, объясняющее ее многолетнее отсутствие в публичной плоскости. По словам знаменитости, ее исчезновение связано с изуродованной после операции внешностью.

“Отвечу поклонникам, которые спрашивали, почему я не работаю, пока карьера моих сверстников процветает. Причина в том, что я была жестоко изуродована процедурой CoolSculpting Zeltiq (безоперационная липосакция. – “ГОРДОН”), которая сделала прямо противоположное тому, что было обещано”, – написала модель.

По словам Евангелисты, у нее развилась парадоксальная гиперплазия жировой ткани.

“Вместо того, чтобы уменьшить количество жира, процедура увеличила жировые клетки. Я осталась навсегда деформированной. Ничего не изменилось даже после двух болезненных, безуспешных корректирующих операций. Я осталась, как пишут СМИ, “неузнаваемой”. Я так устала от этого. Я бы хотела выйти из дома с высоко поднятой головой, несмотря на то, что больше не выгляжу, как прежде”, – резюмировала она.

Фото: lindaevangelista / Instagram

23 сентября российские СМИ обратили внимание на то, что российский продюсер Константин Меладзе и его младший брат, певец Валерий Меладзе присутствовали на дне рождения своей матери без жен – экс-участниц уркинско-российской группы “ВИА Гра” Веры Брежневой и Альбины Джанабаевой соответственно.

Видео с мероприятия, которое на своей странице в Instagram Stories разместила дочь Валерия Меладзе Арина, сохранил Telegram-канал “НеМалахов”.

По мнению российских изданий, причиной отсутствия певиц на празднике у свекрови являются их плохие отношения с представителями семьи Меладзе, в частности, сообщается, что Джанабаева якобыне ладит с дочерями Валерия Меладзе от первого брака.

24 сентября стало известно, что 50-летний основатель американских компаний SpaceX и Tesla Илон Маск и 33-летняя канадская певица Граймс (Клэр Буше) расстались после трех лет отношений. По словам Маска, причиной расставания стало то, что его проекты требуют от него присутствия в штате Техас и заграничных командировок, а Граймс в основном находится в Лос-Анджелесе. Он подчеркнул, что после расставания остался в хороших отношениях с экс-возлюбленной и продолжает вместе с ней заниматься воспитанием сына X AE A-XII.

Граймс спустя несколько дней заявила, что после расставания с Маском намерена колонизировать один из спутников Юпитера “для лесбийской космической коммуны”.

Starbase, Texas pic.twitter.com/mt4IpqqmjF

— Elon Musk (@elonmusk) March 8, 2021

24 сентября возлюбленная экс-супруга певицы Ани Лорак, украинского бизнесмена турецкого происхождения Мурата Налчаджиоглу, визажист Лилия сообщила, что получила от него предложение руки и сердца, показав кольцо на безымянном пальце. Пара перестала скрывать отношения летом 2020 года – спустя шесть месяцев после официального развода с певицей, в браке с которой он прожил почти 10 лет.

Фото: __l_i_l_i_a___ / Instagram

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