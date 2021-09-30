Помирать — так с музыкой

Несмотря на пандемию, Смольный продолжает тратить миллионы на фестивали и праздники.

Фото: EPA-EFE

В сентябре Петербург трижды опередил столицу по числу новых случаев заражений COVID-19 и закрепился в лидерах по летальным исходам. А комитет по развитию туризма отметил первый осенний месяц закупками на 100 млн рублей и очередными массовыми шоу.

17 сентября, когда коэффициент распространения коронавируса в Северной столице был 0,82, губернатор Александр Беглов на встрече с Владимиром Путиным заверил президента: ситуация под контролем. И поблагодарил за полученные из федерального центра 30 млрд на борьбу со смертоносной заразой.

Впрочем, судя по размаху закупок комитета по развитию туризма, пандемия не заставила сам Смольный затянуть пояса. В городской казне по-прежнему находятся немалые средства на мероприятия, способные привести Петербург к еще более впечатляющей статистике по ковиду и повысить актуальность новых вливаний на борьбу с ним.

Посетительница Всемирного дня туризма в Петербурге. Фото: Настя Настина / «ВКонтакте»

Только за первый месяц осени комитет объявил несколько тендеров на общую сумму свыше 100 млн рублей и завершил сентябрь празднованием Всемирного дня туризма. Оно пришлось на последний уик-энд, когда коэффициент распространения коронавируса в Петербурге достиг 1,36. Фестиваль цветов и бал парусных яхт в акватории под сопровождение симфонического оркестра, SUP-карнавал и водный парад музыкальных ансамблей на малых реках и каналах, гастрономический фестиваль на подступах к Дворцовой и квест «Остров сокровищ» для детишек в Петропавловской крепости.

Охладить чиновничий пыл попыталась питерская погода, и у нее это получилось:

желающих насладиться водным шоу под дождем и пронизывающим ветром набралось едва ли больше трех десятков. Зябнущих на плавучей сцене в пуховиках музыкантов симфонического оркестра, оперных певцов с прикрытыми лишь концертной бабочкой шеями было искренне жаль.

«Весь табор спит», — затягивал солист, растерянно оглядывая пустой прибрежный «партер». На опасном заявлении Алеко «я жил, не признавая власти» некоторые зрители оживились. Но дослушав, что речь исключительно о власти «судьбы коварной и слепой», стали разбредаться.

Вальс яхт обернулся фланированием по кругу десятка судов под подсвеченными парусами. Скуку пытались развеять флайбордисты, прыгающие в свете прожекторов на столбах бьющих вверх струй.

Празднование Дня туризма обошлось питерским налогоплательщикам в 32 миллиона рублей. Контракт был заключен всего за четыре дня до проведения этих мероприятий (достался малоизвестному ООО «Центр управления проектами»). Цель закупки, как сказано в конкурсной документации, — «продвижение имиджа Санкт-Петербурга как дестинации для событийного туризма, увеличения туристских потоков в Санкт-Петербург в низкий сезон».

Фото: Алексей Душутин / «Новая газета»

Согласно ТЗ, для достижения этой амбициозной цели исполнитель должен был, помимо водного шоу, устроить на пешеходной улице фестиваль «Кулинарные посольства» — с представлением кухни разных стран мира. На эту опцию отписывалось 3,2 млн. В том числе свыше 0,5 млн выделялось на предоставление фуд-траков или деревянных киосков с навесом из клеёного (так в оригинале) бруса, не менее восьми штук.

Потянувшее по смете почти на млн «оформление» гастрофестиваля материализовалось в мегапышку из пластика, на фоне которой предлагалось сделать селфи, разместить его в Instagram или во «ВКонтакте» с указанным хештегом. По смете на раздачу 2000 пышек закладывалось почти 90 тыс. рублей — по 45 рублей за штуку. Притом что в легендарной пышечной на Большой Конюшенной она стоит 14 рублей.

Условиями контракта оговаривалось обеспечение всех санитарных мер, в том числе защиты от ковида, но большинство продавцов работали с масками на шее, а их товар, включая незатейливую выпечку, лежал ничем не прикрытый на уличных лотках. Покупатели тоже были сплошь «гололицые», утешает лишь, что их было совсем немного.

3,9 млн освоили на украшении Дворцового моста, Пулковского шоссе и площади Восстания. Украшение это, согласно ТЗ, ограничилось изготовлением и размещением «стилизованных флагов» общим числом 169.

Еще свыше 0,5 млн ушло на создание и проведение квеста-игры для детей «Остров сокровищ» в Петропавловской крепости. Из них

свыше 378 тыс. отписали на «разработку сценария» — хотя такие квесты под схожими названиями проводятся в крепости уже много лет.

Загадкой остается и оценка усилий, потраченных на «организацию участия спикеров и проработку контента» для онлайн-эфиров в LIVE-студии «Мой Петербург» (почти 450 тыс.). Каких-то мегазвезд, чье привлечение к эфиру требует титанических усилий и затрат, «Новой» обнаружить не удалось.

С ведущими гала-концерта «Фестиваль цветов» тоже не задалось. Онлайн-мероприятие проводилось на Крестовском острове и задумывалось как симбиоз демонстрации достижений флористов и выступлений «цветов» оперной сцены, перемежаемых танцевальными номерами.

«Позвольте по-петербуржски, как это принято в филармонии, объявить следующий номер», — задала планку ведущая.

Но культурная планка очень быстро просела: «Яночка, давай возглас! — кричал соведущий, когда на сцену вынесли работы флористов. — Давай возглас оценки по поводу качества этого букета!»

«Девчонки, давайте помогайте, — обратилась Яночка к нескольким зонтикам у сцены. — Давайте все вместе: вау-у-у-у-у!»

Заявленный как мега-SUP-карнавал в «оригинальных костюмах» собрал около 30 участников, среди них выделялись Лось и Розовый Кролик. Юноша в костюме мушкетера признавался под камеры: «Да я первый раз, вообще не знаю, стоять надо на доске или сидеть… Не, не страшно! Дальше воды не упадешь!»

По смете на аренду костюмов ушло почти 300 тыс., еще около 800 тыс. — на «обеспечение проведения мероприятия» и 30 тыс. — на ведущего, тщетно пытавшегося бодрыми комментариями придать значимости заплыву меж безлюдных, омытых дождем берегов рек и каналов.

Еще почти полмиллиона, если верить ТЗ, было направлено на ПЦР-тестирование «всех участников [праздничных мероприятий] и персонала». Как определяли цену вопроса, где и как это тестирование проводилось, осталось тайной.

«Проведение фестиваля на разных площадках позволяет и жителям, и гостям в очередной раз испытать восторг от того, насколько прекрасен, уникален и неповторим город на Неве», — убежден глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

Впрочем, судя по комментариям на страничке во «ВКонтакте» городского портала Visit-Petersburg, чувства петербуржцев далеки от восторженных.

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«Отвратительно организован фестиваль по части оповещения. <…> Время проведения и план найти на просторах интернета невозможно. Сайт «Визит-Петербург», на который все ссылаются, настолько же неинформативен, как и другие сайты» (Марина Журавель).

«Торжество безвкусия, или сборная солянка» (Виталий Алюнин).

«Вообще непонятно — для кого всё это» (Виктория Резник).

«За организацию и пиар — твердая двойка. Совершенно отсутствует систематизированная информация. <…> Делается по факту для себя и близкого круга приближенных, которых приглашают» (Маргарита Деева).

Меж тем на информационное продвижение фестиваля, согласно контракту, освоили свыше полумиллиона рублей.

Теперь комитет по развитию туризма готовится выплатить еще 12,5 млн — по итогам сентябрьского тендера на «оказание услуг по организации информационно-ознакомительных визитов в Санкт-Петербург журналистов и блогеров (фотографов)». Почти 25 млн пойдет на проведение Форума медицинского туризма стран СНГ и круглых столов «по маркетингу и продажам медицинских туристических продуктов». Еще 10,5 млн — на презентации турпрограмм и услуг Петербурга в регионах России. Почти 20 млн — на размещение информации о нашем прекрасном городе «в транспортных хабах РФ и на телевизионных каналах». И 5,5 млн — на организацию и проведение регионального этапа национальной премии в области событийного туризма.

Как говорится, если события нет — его надо выдумать.

А изобретать поводы для новых и новых закупок у нас научились, и никаких осложнений на фоне пандемии тут не наблюдается.

Татьяна Лиханова, «Новая в Петербурге»

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