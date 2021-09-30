Скандалы: Своей земли не отдадим ни пяди?

За 30 лет «независимости» Россия потеряла почти 1% своей территории

И месяца не прошло с тех пор, как на ВЭФ во Владивостоке Владимир Путин объявил о намерении ввести особый налоговый режим на Курилах. Уже 24 сентября глава МИД Японии заявил на встрече в США Сергею Лаврову: это неприемлемо, надо учитывать мнение японцев… Острова – давняя тема наших восточных соседей. И тут пока Россия все-таки держится. Зато в остальных территориальных спорах успехи отечественной дипломатии представляются весьма сомнительными.

«Линией предательства» до сих пор называют соглашение, по которому США получили в 1990-м львиную часть акватории Берингова моря и нефтяной шельф. Иначе это называют соглашением Шеварнадзе – Бейкера (подробнее об этом читайте тут ) . Между тем СССР вел переговоры о разграничении с 1977-го, и все эти годы США безуспешно пытались заполучить богатые нефтью и рыбой места.

– Я несколько лет возглавлял нашу делегацию в этих переговорах, – вспоминал в разговоре с «Собеседником» Вячеслав Зиланов, в то время замминистра Минрыбхоза СССР. – Потом править бал стал перестроечный МИД, нас от переговоров отстранили. Позже я узнал: невыгодное для СССР соглашение было подписано 1 июня, и тут же глава МИД Эдуард Шеварднадзе обменялся с госсекретарем США Джеймсом Бейкером нотами о временном его применении. Не сомневаюсь, что за спиной Шеварднадзе стоял Горбачев: с начала 1990-го он постоянно требовал ускорить переговоры. Видимо, чтобы к летнему саммиту с президентом Бушем в Вашингтоне рапортовать о «прорыве в двусторонних отношениях».

Соглашение в России до сих пор не ратифицировано, но оно действует, и пересмотру уже не подлежит.

А в Норвегии «подарком» называют соглашение 2010-го о разделе континентального шельфа Баренцева моря и Северного Ледовитого океана. Еще бы не подарок: на полученной норвежцами территории находятся богатейшие залежи углеводородов, оцененные в 30 млрд евро.

Переговоры о разделе шли с 1970-х, и все это время действовал мораторий на разработку полезных ископаемых в регионе. СССР занимал непреклонную позицию (Зиланов также участвовал в этих переговорах, и в 2013-м выпустил книгу, где подробно описал, как все происходило).

Но в 2010-м российская сторона, перечеркнув многолетние усилия переговорщиков, неожиданно предложила компромисс, который стал приятным сюрпризом для норвежцев.

Уступка была приурочена к визиту в страну президента РФ Дмитрия Медведева. И названа чиновниками «прорывным успехом» отечественной дипломатии. Соглашение ратифицировано.

За что проливали кровь на Даманском?

Все эти переговоры (как, к слову, и нынешние с Японией), шли в абсолютной секретности.

– Это очень тревожит, – отмечает глава Сахалинского отделения Русского географического общества Сергей Пономарев, говоря о том, что сегодня очень мало ясности с Курилами. – Все аналогичные тайные переговоры приводили к потерям Россией территории – в 2005-м, например, «ушли» острова Большой Уссурийский и Тарабаров…

А еще в 1991-м «ушел» хоть и крошечный (меньше 1 км2) легендарный Даманский, где во время советско-китайского конфликта в 1969-м, защищая остров, погибли 58 наших пограничников.

Не прошло и полвека, как эти земли вполне мирно отошли китайцам – Горбачев передал им остров в 1991-м «в целях прекращения эскалации конфликта в будущем». Выходит, свою кровь защитники российской земли проливали напрасно?

А в 2008-м Китай, после окончания демаркации границы, получил и другие ранее спорные территории. Примерно половину островов Большой, где производился забор питьевой воды для части Читинской области, и Большой Уссурийский, восточная часть которого входит в городскую черту Хабаровска. А на некогда нашем острове Тарабарове китайские пограничники теперь принимают присягу…

Попытка жителей Хабаровского края провести референдум и оспорить эти договоренности ни к чему не привела.

Как 600 лезгин подарили Азербайджану

Еще более скандальная история получилась и с демаркацией российско-азербайджанской границы. О том, что Москва договорилась с Баку о столь странном разграничении – в соседнее государство отходили два села вместе с жителями, – люди узнали лишь на ратификации его в Госдуме, в 2011-м. Причем документ в повестку был включен спешно, и представлял его замглавы МИД Григорий Карасин. Он рассказывал, что это надо, «чтобы отстоять свои интересы». О том, какие это интересы, люди узнали позже.

Хотя уже сам расклад выглядел странным: из водозабора реки Самур (граница издавна проходила по азербайджанскому берегу реки, и 96% водостока были землями Дагестана), по уверениям российских чиновников, Азербайджан воровал 90% воды. А после доблестного соглашения – Баку стал на законных основаниях брать 50% воды. По мнению «эффективных» менеджеров, прямая выгода. То есть наказать вора не захотели, предпочли его премировать. А заодно и передали ему два села с живущими там лезгинами, 600 гражданами РФ, между прочим.

Переданные столь неприличным образом в другую страну люди принять гражданство Азербайджана не захотели, как и оставить родные места. Да и продать дома – даже за бесценок – оказалось невозможным. Между тем из сел их стали выживать. Некоторым пришлось ютиться у дагестанских родственников, без работы и собственного крова…

Но доблестные МИДовцы на этом не остановились. Спустя пару лет они дополнили «супервыгодный» договор о демаркации новым подарком, прирезав Азербайджану еще 25 км2 горных пастбищ – золотой фонд региона. Видимо, чиновники считали это мелочью.

Но эти земли были экономической основой района, и в итоге без пастбищ остались села, где проживало несколько тысяч человек.

Люди по традиции узнали о задумке властей в самый последний момент – все, как обычно, держалось в тайне. Но не для всех: на заседание демаркационной комиссии лезгин не пустили, зато азербайджанская сторона присутствовала в полном составе – практически все главы районов. Из дагестанцев на заседание удалось прорываться лишь одному главе Докузпаринского района Керимхану Абасову. Он спросил руководителя отдела 4-го департамента стран СНГ МИД Вадима Постова: «Как людям жить дальше?» И получил ответ: «Все уже решено».

По одной из версий, которую выдвигали тогда эксперты, аттракцион невиданной щедрости Россия предприняла ради поддержки сделки между «Газпромом» и Баку о том, что Азербайджан не станет наполнять своим газом трубу «Набукко», которую Россия в то время рассматривала как конкурента своему «Южному потоку».

Несмотря на то, что проект «Набукко» так и остался нереализованным, Азербайджан все же направил свой газ в Турцию (договоренности-то с Москвой были устными). А вот свои земли – вместе с гражданами! – Россия передала Баку официально. И назад ситуацию уже не отыграть.

За последние 30 лет Россия потеряла 149.182,74 км2, что больше площади всей Мурманской области (144.900 км2, или 0,85% от территории РФ). Общая площадь России на данный момент: 17.125.191 км2. Это самая большая по территории страна в мире. Пока еще.

Хроника потерь

1990 – 46.300 км2 шельфа в Беринговом море и 7700 км2 акватории отданы США М. Горбачевым по соглашению о линии разграничения.

1991 – 0,74 км2 (о. Даманский) отдан Китаю М. Горбачевым по соглашению между СССР и КНР о советско-китайской государственной границе на ее Восточной части (подписано 16 мая 1991 г.)

1992-1998 – 600 островов в реках Уссури и Амур и 10 км2 сухопутной территории отданы Китаю Б. Ельциным (по соглашению Горбачева от 1991-го, которое Верховный Совет России ратифицировал 13 февраля 1992 г.).

1995 – 15 км2 в Приморье Россия потеряла при Б. Ельцине — в результате демаркации границы согласно соглашению от 1994-го между Россией и КНР о российско-китайской государственной границе на ее Западной части.

2008 – 337 км2 (о. Тарабаров, ½ о. Большой Уссурийский в Хабаровском крае, ½ о. Большой в Читинской обл.) стали китайскими при В. Путине — согласно «Дополнительному соглашению о российско-китайской государственной границе на ее Восточной части», подписанному 14 октября 2004 г., ратифицировано Фед. Собранием 31 мая 2005 г.

2010 – 7293 км2 переданы Д. Медведевым Азербайджану (два дагестанских села – Урьян-Уба/Урьяноба (1480 км2), Храх-Уба/Палыдлы (2150 км2) и ½ водозабора (3665 км2) реки Самур) после подписания договора о демаркации российско-азербайджанской границы.

– 87.500 км2 (½ акватории Баренцева моря и Северного ледовитого океана Д. Медведев передал Норвегии, подписав с премьер-министром страны Йенсом Столтенбергом договор о морских границах в регионе.

2013 – 25 км2 дагестанской земли (участки горных пастбищ) отдано Азербайджану при В. Путине — в рамках подписанного в 2011-м Д. Медведевым российско-азербайджанского договора о границе.

Елена Скворцова