 

Скандалы: Паровозики, которые смогли

30.09.2021, 17:12, Разное
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66 единороссов делали вид, что шли в Думу, но отказались от мандатов

Министры иностранных дел и обороны Сергей Лавров и Сергей Шойгу вместе со своими коллегами по первой пятерке лидеров федерального списка ЕР Еленой Шмелевой и Денисом Проценко оказались далеко не единственными представителями «Единой России», которые только делали вид, что собираются идти в Государственную думу. От полученных мандатов в итоге отказались 66 так называемых «паровозов» партсписков.

Как сообщает ТАСС, сегодня ЦИК перераспределил именно такое число мандатов среди партии власти. Депутатские кресла в итоге достанутся тем, кто был ниже в соответствующих региональных списках. К примеру, «Собеседник» уже рассказывал, что место в Госдуме займет ранее судимая и пошедшая на сделку с американскими спецслужбами сотрудница RT Мария Бутина. Она занимала второе место в списке «Единой России» по Кировской области. Так как ЕР там набрала меньше 30%, попасть в Думу она не должна была, но губернатор Игорь Васильев, занимавший первое место в списке, как оказалось, в парламент не собирался и уступил свой мандат.

Похожие случаи наблюдаются и в других регионах, где во главе списка «Единой России» также значились местные главы субъектов — никто из них в парламент не пошел. Отказались от «вторых» мандатов и те, кто параллельно прошел по одномандатным округам, к примеру, спикер Госдумы Вячеслав Володин или вице-спикер Петр Толстой.

От полученных мандатов в итоге отказались 66 так называемых «паровозов» партсписков.

Не пошли в Думу и полпреды президента Владимир Якушев (УФО) и Юрий Трутнев (ДФО), а также гендиректор «Эрмитажа» Михаил Пиотровский и многие другие.

Есть отказники и среди других партий. У КПРФ таких трое: мэр Новосибирска Анатолий Локоть, губернатор Орловской области Андрей Клычков и зампред Мособлдумы Константин Черемисов. У ЛДПР от мандата отказался Кирилл Правдин — его место займет Борис Пайкин.

Впервые прошедшая в думу партия «Новые люди» также перераспределила два мандата по партспискам: не пойдут в Думу Сергей Кузнецов и Денис Шитов.

Отмечается, что по партийным спискам «Единая Россия» получает всего 126 мест, а значит более половины из них займут люди, которых в Думу «протащили» более популярные товарищи.

Клим Шпак



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