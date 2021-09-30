 

Мнение: Нужно немного угля

30.09.2021, 16:40, Разное
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В дополнение к https://colonelcassad.livejournal.com/7101617.html
Зеленая энергетика в опасности. По данным "Блумберг" в Европе просят российские угольные компании нарастить поставки угля. Что скажет на это Грета Тунберг?!

Европа, испытывающая нехватку природного газа, просит у России больше угля, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Газ в Европе в последнее время значительно подорожал. Сегодня цена ноябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, побила очередной рекорд и достигает после открытия торгов 1073 доллара за тысячу кубометров.
"Производители электроэнергии на континенте вынуждены просить у России больше угля, чтобы облегчить энергетический кризис с приближением зимы и рекордно высокими ценами на газ, снижающими прибыльность", — сообщили агентству представители двух российских угольных компаний. По словам источников, в течение многих лет Европа в значительной степени отказывалась от угля в попытках "экологизировать" производство электроэнергии, но сейчас она испытывает кризис энергоснабжения.

https://ria.ru/20210930/ugol-1752433732.html – цинк

Так сказать, принципиальны до определенной степени. Покуда не начали замерзать. В Минэнерго РФ https://russian.rt.com/business/news/912673-knr-evropa-ugol заявили, что пока никаких официальных запросов на увеличение поставок угля не получали.
Кстати, стоит учитывать, что в Европу Россия продает в том числе и уголь из ДНР и ЛНР, который вывозится в РФ и уже оттуда под российской плашкой продается в другие страны, в том числе и европейские.

И снова минутка экспертов.

Источник: Colonel Cassad



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