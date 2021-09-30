Названа вероятная причина ареста главы Group-IB

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30.09.2021, 16:34, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыОснователя Group-IB Илью Сачкову могли арестовать из-за дела против экс-офицеров ФСБ Дмитрия Докучаева и Сергея Михайлова, осужденных за госизмену, сообщил источник.

«Дело самого Сачкова может быть связано с делом Докучаева и Михайлова. Известно, что Сачков ранее был допрошен по делу бывших сотрудников ФСБ в качестве свидетеля», – сказал собеседник ТАСС.

Напомним, Докучаева осудили на шесть лет строгого режима, другого фигуранта дела, бизнесмена Георгия Фомченкова – на семь лет колонии. Оба заключили сделку со следствием.

Еще двое обвиняемых – Михайлов и экс-сотрудник «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов – были приговорены к 22 и 14 годам колонии строгого режима.

По данным СМИ, Михайлов и Докучаев передавали конфиденциальные данные ЦРУ.

Лефортовский суд Москвы в среду заключил под стражу на два месяца основателя компании Group-IB Илью Сачкова по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ). Наказание предусматривает до 20 лет заключения. Накануне в московском офисе Group-IB прошли обыски. В пресс-службе компании уточнили, что силовики покинули офис вечером того же дня.
Дело Сачкова не имеет отношения к инвестиционному климату, речь идет о государственной измене, заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

После ареста Сачкова Group-IB возглавит ее второй сооснователь Дмитрий Волков, сообщили РБК в ее пресс-службе. В компании заявили, что не считают Сачкова виновным и будут «держать удар», продолжая заниматься своей профессиональной деятельностью.



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