Мужчина открыл стрельбу около школы в Москве

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30.09.2021, 16:34, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыОколо школы на Палехской улице на северо-востоке Москвы мужчина устроил стрельбу, пострадавших нет, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Мужчина около школы на Палехской улице устроил стрельбу. По предварительной информации, мужчина узнал, что к его дочери приставали четверо молодых людей, и он решил с ними расправиться, взяв с собой оружие», – передает слова источника ТАСС.

Он также рассказал, что полицейские задержали мужчину. По предварительной информации, пострадавших в результате стрельбы нет.

Вместе с тем в Telegram-канале «Подъем» сообщается, что в московской школе опровергли информацию о стрельбе на территории учебного заведения.

«Это не у нас, это в жилом доме рядом, сейчас выясняем, причастны ли наши ученики и их родители», – сообщило руководство школы №1374 на Палехской улице.

Между тем, в пресс-службе МВД сообщили, что мужчина открыл стрельбу на территории школы. Там также добавили, что пострадавших в результате инцидента нет, передает РИА «Новости».

Напомним, студент Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ). В результате погибли шесть человек, еще 43 пострадали, из них девять госпитализированы в тяжелом состоянии. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен прибывшим на место ЧП сотрудником ДПС. Нападавшему ампутировали часть голени, он находится в крайне тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело. В экстренных службах Пермского края сообщили, что стрелявший владел оружием законно.



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