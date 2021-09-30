Назначены даты слушаний Международного арбитража по спору РФ и Украины

Международный арбитраж, созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, проведет с 11 по 16 октября слушания в рамках разбирательства, касающегося задержания Россией украинских военных судов и моряков в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Как информирует ТАСС со ссылкой на пресс-релиз арбитража, слушания касаются предварительных возражений, поданных российской стороной.

Напомним, три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года в ходе провокации нарушили границу РФ и были задержаны. 7 сентября 2019 года моряков передали Украине в рамках обмена задержанных и осужденных лиц.

В апреле 2019 года Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву, потребовав применить в отношении РФ временные меры для немедленного освобождения судов и моряков.