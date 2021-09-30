Разумков заявил, что “просто так” на совещание “Слуги народа” в Трускавце не поедет

“Если мы говорим с вами о Трускавце, я туда действительно не приглашен. Посмотрим … Просто так без приглашения я не езжу”, – сказал спикер Рады.

В то же время Разумков подтвердил, что планировал посетить Львовскую область с рабочим визитом, но “ситуация немного изменилась”.

“Львовская область будет чуть позже”, – добавил глава Рады.

30 сентября Разумков заявил, что глава парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия инициировал сбор подписей нардепов за его отставку.

По мнению спикера Рады, его отзыв – это коллективное решение фракции, но оно не имеет оснований. В то же время Разумков отметил, что у него нет конфликта со “Слугой народа” и он намерен отстаивать свою позицию.

https://www.facebook.com/dmytro.razumkov/videos/1182512032240688/

Контекст:

Конфликт между фракцией “Слуга народа” и Разумковым возник из-за того, что спикер, вопреки решению фракции, направил законопроект президента Украины Владимира Зеленского о деолигархизации на экспертизу в Венецианскую комиссию до его рассмотрения во втором чтении.

Во фракции конфликт с Разумковым назвали “сложной производственной ситуацией” и допустили возможность отставки спикера Рады.

Разумков считает, что реестр олигархов должна создавать независимая комиссия, а не Совет национальной безопасности и обороны, как это предусмотрено в законопроекте. Он подавал свои правки к законопроекту. Венецианская комиссия приняла обращение Разумкова, отметив, что рассмотрит его в середине декабря. После принятия Радой закона об олигархах глава комиссии Джанни Букиккио попросил Зеленского предоставить одобренный Радой текст его закона.

“Украинская правда” со ссылкой на источники сообщала, что 16 сентября глава парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия во время футбольного матча в Киеве договаривался о голосах за отставку Разумкова с бизнесменом Игорем Коломойским. 17 сентября Арахамия опроверг эту информацию.

Глава партии, первый замглавы фракции “Слуга народа” Александр Корниенко считает, что Разумкову следует определиться, в одном ли он русле с партией по базовым вопросам.

Стратегическое заседание фракции “Слуга народа” пройдет в пятизвездочном отеле Rixos-Prykarpattya в Трускавце.

Корниенко назвал мероприятие “Большой фракцией”. По его словам, там нардепам расскажут о плане трансформации страны, который Зеленский представил во время визита в США в начале сентября.

В заседании могут принять участие генеральный прокурор Ирина Венедиктова и руководитель Службы безопасности Украины Иван Баканов, сообщал Корниенко.

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