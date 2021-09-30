“Прошли 10 км”. Орбакайте в объятиях мужа похвасталась прогулкой вдоль Гудзона
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На заглавном фото артистка позирует в кадре на фоне реки в объятиях мужа.
“Мы очень любим хайкинг-прогулки по лесным тропам в разных странах! Вчера прошли 10 км, пока погода хорошая”, – рассказала артистка.
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В Instagram Stories Орбакайте разместила короткое видео, записанное во время прогулки.
“Мы решили размяться, прогуляться, насладиться осенней погодой. А там у нас другой берег Гудзона”, – прокомментировала происходящее в кадре артистка.
Контекст:
Орбакайте – заслуженная артистка России (2013). В ее дискографии 11 альбомов. Она также снимается в кино. Наиболее известные фильмы с ее участием – “Чучело”, “Гардемарины, вперед!”, “Любовь-морковь”.
В 2005 году Орбакайте вышла замуж за американского бизнесмена российского происхождения Михаила Земцова. У пары есть общая дочь Клавдия (2012).
Она первый ребенок для Земцова и третий – для Орбакайте. От предыдущих отношений у певицы есть два сына. Отцом старшего Никиты (1991) является ее бывший гражданский супруг, певец Владимир Пресняков. Младший Дени (1998) родился в браке с российским бизнесменом Русланом Байсаровым.
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