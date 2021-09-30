Кабмин, “Нафтогаз” и мэры украинских городов подписали меморандум: тарифы на тепло и горячую воду не будут расти этой зимой

Об этом проинформировал Офис президента Украины.

Меморандум между Кабмином, НАК “Нафтогаз України” и Ассоциацией городов Украины и Палатой местных властей Конгресса подписали премьер-министр Денис Шмыгаль, министр развития общин и территорий Алексей Чернышов, министр энергетики Герман Галущенко, заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, глава “Нафтогазу” Юрий Витренко.

От Конгресса документ подписали мэр Львова Андрей Садовый, городской голова Днепра Борис Филатов, мэр Житомира Сергей Сухомлин (Садовый – глава Палаты местных властей, Филатов и Сухомлин – его заместители), а также исполнительный директор Ассоциации городов Украины, член президиума Конгресса Александр Слобожан.

Президент Украины Владимир Зеленский, который вел заседание Конгресса, назвал “большой победой” подписание меморандума, сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Мы подписываем меморандум, согласно которому до конца отопительного сезона тарифы на тепло, тарифы на горячую воду для населения не будут расти. Я считаю, что это большая победа. […] Люди этого ждали, несмотря на рыночные изменения [цены на газ], их колебания, на эту ужасную на сегодня – более $1 тыс. за 1 тыс. м³ – цену газа. Но я считаю, что это не комплексное решение. Мы латаем дыры. Поэтому я жду появления аналогичного меморандума, и мы уже начали работать с местной властью, я бы хотел, чтобы мы имели меморандум не на один, а на три следующих года – чтобы не было сюрпризов для граждан Украины”, – сказал Зеленский.

Контекст:

24 сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что “независимо от колебаний цены на биржах или хабах”, тарифы на тепло и горячую воду не будут меняться весь отопительный сезон, то есть до конца апреля 2022 года. 29 сентября министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов сообщил о 99-процентной технической готовности к началу отопительного сезона.

Биржевые цены на газ в Европе впервые установили рекорд последних трех лет в августе, когда превысили отметку в $600 за 1 тыс. м³. Толчок к росту цен дали результаты аукциона, на котором “Газпром” отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК.

С тех пор цена на газ несколько раз обновила рекорд последних трех лет и 15 сентября приблизилась к историческому максимуму, который был установлен в марте 2018 года. Тогда в Европе бушевал холодный фронт “Зверь с Востока” и стоимость газа взлетела до $1 тыс. за 1 тыс. м³.

В ходе торгов 28 сентября цена газа достигла рекордных на тот момент €85,245 за 1 МВт-ч ($1030 за 1 тыс. м³), сегодня она обновила рекорд (газ торговался на уровне €98,425 за 1 МВт-ч или $1204 за 1 тыс. м³).



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—