Экс-президента Франции Саркози приговорили к году тюрьмы
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Он будет отбывать срок дома.
Экс-президента Франции Николя Саркози приговорили к году тюрьмы по делу о превышении расходов на избирательную кампанию 2012 года. Об этом сообщает французский телеканал BFM.
Саркози будет отбывать срок дома под электронным наблюдением.
Сам экс-президент на оглашение приговора не пришел, в суде его представляет адвокат Тьерри Эрзог. Прокуратура требовала приговорить Саркози к шести месяцам тюрьмы, шести месяцем условного тюремного заключения и штрафу в размере 3750 евро. Защита просила его оправдать.
Судебные слушания проходили с 20 мая по 22 июня. Как утверждало обвинение, избирательный штаб Саркози использовал фальшивые счета для встреч, организованных PR-агентством Bygmalion, чтобы скрыть превышение расходов на президентскую кампанию.
По этому делу, помимо экс-президента Франции, проходили еще 13 фигурантов. Самому Саркози предъявили обвинение в нелегальном финансировании избирательной кампании. Он свою вину отрицал.
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1 марта суд в Париже приговорил Саркози к трем годам заключения (из них два — условно) по так называемому «делу о прослушках» 2014 года. Это был первый в истории Франции случай, когда бывший президент страны лично присутствовал в суде. Саркози стал первым французским лидером, который получил реальный срок.
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Источник: Новая газета
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