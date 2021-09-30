Экс-президента Франции Саркози приговорили к году тюрьмы

Он будет отбывать срок дома.

Экс-президента Франции Николя Саркози приговорили к году тюрьмы по делу о превышении расходов на избирательную кампанию 2012 года. Об этом сообщает французский телеканал BFM.

Саркози будет отбывать срок дома под электронным наблюдением.

Сам экс-президент на оглашение приговора не пришел, в суде его представляет адвокат Тьерри Эрзог. Прокуратура требовала приговорить Саркози к шести месяцам тюрьмы, шести месяцем условного тюремного заключения и штрафу в размере 3750 евро. Защита просила его оправдать.

Судебные слушания проходили с 20 мая по 22 июня. Как утверждало обвинение, избирательный штаб Саркози использовал фальшивые счета для встреч, организованных PR-агентством Bygmalion, чтобы скрыть превышение расходов на президентскую кампанию.

По этому делу, помимо экс-президента Франции, проходили еще 13 фигурантов. Самому Саркози предъявили обвинение в нелегальном финансировании избирательной кампании. Он свою вину отрицал.

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1 марта суд в Париже приговорил Саркози к трем годам заключения (из них два — условно) по так называемому «делу о прослушках» 2014 года. Это был первый в истории Франции случай, когда бывший президент страны лично присутствовал в суде. Саркози стал первым французским лидером, который получил реальный срок.

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