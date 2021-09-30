 

В Австралии обнаружены останки хищной птицы, жившей 25 млн лет назад

30.09.2021, 16:20, Новости дня
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Австралийские палеонтологи сделали очередное научное открытие. Им удалось обнаружить останки древней хищной птице, жившей примерно 25 миллионов лет назад.

Как полагают ученые, речь идет о древнейшей разновидности орла. Скорее всего, его добычей были медведи коала.

Всего в окаменелости сохранились 63 кости скелета птицы. Очевидно, роль консерватора сыграли условия пустыни – с минимально возможным уровнем влажности и высокой температурой. Особенностью данного вида орлов была способность обитания в лесах между деревьями, говорят ученые. Об этом говорит строение скелета, которое указывает на отличную способность маневрирования во время полета. Кроме того, у орла были длинные ноги, позволяющие садиться на ветви деревьев.



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