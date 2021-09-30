В Австралии обнаружены останки хищной птицы, жившей 25 млн лет назад

Австралийские палеонтологи сделали очередное научное открытие. Им удалось обнаружить останки древней хищной птице, жившей примерно 25 миллионов лет назад.

Как полагают ученые, речь идет о древнейшей разновидности орла. Скорее всего, его добычей были медведи коала.

Всего в окаменелости сохранились 63 кости скелета птицы. Очевидно, роль консерватора сыграли условия пустыни – с минимально возможным уровнем влажности и высокой температурой. Особенностью данного вида орлов была способность обитания в лесах между деревьями, говорят ученые. Об этом говорит строение скелета, которое указывает на отличную способность маневрирования во время полета. Кроме того, у орла были длинные ноги, позволяющие садиться на ветви деревьев.