В Австралии обнаружены останки хищной птицы, жившей 25 млн лет назад
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Австралийские палеонтологи сделали очередное научное открытие. Им удалось обнаружить останки древней хищной птице, жившей примерно 25 миллионов лет назад.
Как полагают ученые, речь идет о древнейшей разновидности орла. Скорее всего, его добычей были медведи коала.
Всего в окаменелости сохранились 63 кости скелета птицы. Очевидно, роль консерватора сыграли условия пустыни – с минимально возможным уровнем влажности и высокой температурой. Особенностью данного вида орлов была способность обитания в лесах между деревьями, говорят ученые. Об этом говорит строение скелета, которое указывает на отличную способность маневрирования во время полета. Кроме того, у орла были длинные ноги, позволяющие садиться на ветви деревьев.
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