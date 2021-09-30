 

“В “табло” с размаху”: украинский адвокат врезала польскому политологу на глазах у зрителей

30.09.2021, 16:02, Разное
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В студии “Время покажет” появились польский политолог Якуб Корейба, украинский адвокат Татьяна Монтян и другие эксперты. Они обсуждали конфликт в Донбассе. Во время дискуссии Монтян решила, что Корейба смеется над людьми, которые пострадали в результате боевых действий. Адвокат, обращаясь к ведущим, попросила разрешения ударить поляка по лицу.

Позже участники перешли на крик. Атмосфера накалилась настолько, что Монтян уже не могла себя сдерживать. Она подошла к польскому политологу и ладонью ударила его по лицу. Разгоряченных экспертов пришлось разнимать ведущим. Они встали между адвокатом и политологом, благодаря чему удалось избежать драки.

После эфира Монтян прокомментировала случившееся в своем телеграм-канале. Она назвала Корейбу чмошником и поклялась, что ему еще “прилетит” за его длинный язык, причем не только от нее. “Кинестетики — они такие, слов не понимают, только в “табло” с размаху”, – написала украинский адвокат.

Ранее “Дни.ру” уже писали о Татьяне Монтян. Например, весной она нелестно высказалась о нынешнем президенте Украины Владимире Зеленском. Она отметила, что в этом году на пресс-конференции глава государства нес чушь.



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