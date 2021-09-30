 

Мария Шукшина назвала стоимость участия звезд в ток-шоу

30.09.2021, 15:58, Разное
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Мария Шукшина в интервью Юрию Пронько для программы «Царьград. Главное» назвала гонорары звезд за участие в ток-шоу. По ее словам, стоимость достигает двух миллионов рублей.
Шукшина не собирается осуждать коллег, ведь каждый пытается зарабатывать себе на жизнь удобным способом. Актриса считает, что слабых людей можно легко купить.

Шукшиной не нравится, что на телевидении часто обсуждают ее семью. Особенно неприятны ей слова, затрагивающие и порочащие ее отца. При этом актриса является верующим и мудрым человеком, поэтому просто спокойно принимает ситуацию, не стараясь как-то на нее повлиять. Более того, ее коллеги таким образом зарабатывают немалые суммы. Гонорар за участие в шоу может достигать двух миллионов рублей, поэтому для многих это искушение. Если бы такие проекты не платили деньги, участников было бы заметно меньше, пишет «Слово и дело».



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