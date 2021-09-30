Стресс из-за пандемии связали с нарушением менструального цикла



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В исследовании некоммерческой системы здравоохранения Northwestern Medicine поучаствовали 210 женщин от 18 до 45 лет. Все они заполнили анкету об изменениях менструального цикла в период с июля по август 2020 года.

Оказалось, что более половины участниц (54%) столкнулись с этой проблемой. Большинство женщин сообщили об изменении длительности менструального цикла (50%), продолжительности месячных (34%), а также различных предменструальных симптомах, которых не было раньше.

Самым важным открытием было то, что более длительный менструальный цикл и сильное кровотечение связано с наиболее высокими показателями переживаемого стресса и депрессии. Чем больше женщина напряжена и подавлена, тем больше вероятность, что это скажется на ее репродуктивном здоровье, считают ученые.

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Авторы исследования отметили, что стресс у всех участниц не был вызван потерей работы или изменением своего статуса на работе из-за пандемии. Возможно, это связано с тем, что в исследовании участвовали только белые и преимущественно обеспеченные женщины. Все это утверждает о том, что пандемия стала огромным эмоциональным ударом в том числе для тех, кто не потерял своего финансово-экономического статуса.

«Учитывая беспрецедентный характер пандемии COVID-19 и ее психосоциальное воздействие, неудивительно, что женщины могут испытывать нарушения менструального цикла, аналогичные другим острым жизненным стрессорам или стихийным бедствиям», — сообщили авторы исследования.

Ученые отметили, что эти нарушения могут быть напрямую связаны с бессонницей на фоне стресса, поскольку давно известно о влиянии изменений циркадного ритма на женское репродуктивное здоровье.