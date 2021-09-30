В мюнхенской пивной прошел митинг протеста против удаления немецких YouTube-каналов Russia Today

В подвале пивного ресторана “Хофбройхаус” прошла акция протеста, организованная баварским отделением партии “Альтернатива для Германии”(АдГ). В мероприятии приняли около 100 человек, представляющие разные слои общества.

К собравшимся обратился один из лидеров АдГ Александр Гауланд: “Мы не случайно собрались именно здесь, в Хофбройхаусе. В этом пивном ресторане всегда царила атмосфера открытой дискуссии и толерантности к чужому мнению. Сейчас же немецкие власти устроили “охоту на ведьм”, приписывая Russia Today распространение якобы ложной информации. А на самом деле этому СМИ хотят закрыть рот только по одной причине: их точка зрения отличается от официальной”.

Немецкий политик добавил, что Russia Today для него была и остается образцом независимой и объективной журналистики.

Гауланд напомнил, что и АдГ подвергается гонениям со стороны власти.

“Практически все крупные СМИ в Германии приписывают нашей партии идеологию немецких нацистов. С главой АдГ в Тюрингии еще дальше пошли: суд разрешил называть его “фашистом”. Может скоро нам запретят говорить, что Гитлера был смелым солдатом?”

Другие выступавшие поблагодарили RT за сюжеты о тяжелых последствиях вакцинации препаратом Biontech/Pfizer и о вредном влиянии 5G на организм. Участники собрания пришли к мнению, что блокировку российского ресурса инициировало мировое сионистское правительство, контролирующее немецкие власти и Google.

Александр Гауланд сообщил, что его партия подала иск в ЕСПЧ с требованием восстановить немецкие YouTube-каналы Russia Today. Если европейский суд не удовлетворит жалобу АдГ, то дело будет передано в более высокую инстанцию – Басманный суд Москвы.

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