 

Названо основание для уголовного дела против главы концерна «Тракторные заводы»

30.09.2021, 15:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыУголовное дело о растрате в отношении основателя и руководителя концерна «Тракторные заводы» Михаила Болотина было возбуждено на основании материалов финансового аудита в 2018 году из-за долгов концерна, сообщил знакомый с ходом расследования источник.

«В 2017 году из-за огромных долгов – около 100 млрд рублей – концерн «Тракторные заводы» был передан под управление Ростеха. Таково было решение государства, чтобы спасти стратегически важные активы. Ростех поддержал концерн, инициировал антикризисные процедуры, в 2018 году провел детальный финансовый аудит», – сказал источник ТАСС. 

По его словам, материалы проверок легли в основу дела о крупной растрате, возбужденного против Болотина. Также он отметил, что сейчас расследование ведется во взаимодействии со службой безопасности госкорпорации.

Ранее в четверг Михаил Болотин был задержан по делу о крупной растрате, следствие требует его ареста. 

Глава ВЭБ Игорь Шувалов рассказали, что Ростех передаст частные активы концерна «Тракторные заводы» (КТЗ) частному инвестору.

В сентябре 2017 года глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что финансовое оздоровление КТЗ невозможно, предприятие нужно банкротить. Это подтверждает проблемы с разработкой одного из ключевых для российской бронетехники проектов – «Курганец-25».

Напомним, в августе 2018 года Чемезов обратился к премьеру Дмитрию Медведеву, предупредив о риске остановки производства «Тракторных заводов» в связи с планами ВЭБа пересмотреть условия финансового оздоровления концерна. Годом ранее в отношении КТЗ была начата процедура банкротства.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.08 / В Минздраве сравнили вред от кальяна и сигарет

26.11 / “Сначала Альбина пришла ко мне работать”. Меладзе рассказал, когда начался роман с Джанабаевой

12.02 / Ученые определили зависимость между интонацией говорящего и доверием слушателей

15.06 / СК возбудил уголовное дело из-за TikTok-ролика с «надругательством» над иконой

12.03 / «Поедали заживо» – экипаж американской подлодки пожаловался на клопов (sic!)

10.08 / Иммунолог предупредил о более тяжелом течении коронавируса осенью

16.03 / Ройзмана задержали в аэропорту Екатеринбурга

04.04 / Расследователь Bellingcat Грозев назвал вероятные причины выявлений российских шпионов в Болгарии и Италии

17.07 / Боевики на Донбассе семь раз стреляли по позициям ВСУ. Ранены двое украинских военных

25.03 / Гондурасцы с поддельным «Спутником V» сбежали от властей Мексики

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика