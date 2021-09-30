Названо основание для уголовного дела против главы концерна «Тракторные заводы»

Уголовное дело о растрате в отношении основателя и руководителя концерна «Тракторные заводы» Михаила Болотина было возбуждено на основании материалов финансового аудита в 2018 году из-за долгов концерна, сообщил знакомый с ходом расследования источник.

«В 2017 году из-за огромных долгов – около 100 млрд рублей – концерн «Тракторные заводы» был передан под управление Ростеха. Таково было решение государства, чтобы спасти стратегически важные активы. Ростех поддержал концерн, инициировал антикризисные процедуры, в 2018 году провел детальный финансовый аудит», – сказал источник ТАСС.

По его словам, материалы проверок легли в основу дела о крупной растрате, возбужденного против Болотина. Также он отметил, что сейчас расследование ведется во взаимодействии со службой безопасности госкорпорации.

Ранее в четверг Михаил Болотин был задержан по делу о крупной растрате, следствие требует его ареста.

Глава ВЭБ Игорь Шувалов рассказали, что Ростех передаст частные активы концерна «Тракторные заводы» (КТЗ) частному инвестору.

В сентябре 2017 года глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что финансовое оздоровление КТЗ невозможно, предприятие нужно банкротить. Это подтверждает проблемы с разработкой одного из ключевых для российской бронетехники проектов – «Курганец-25».

Напомним, в августе 2018 года Чемезов обратился к премьеру Дмитрию Медведеву, предупредив о риске остановки производства «Тракторных заводов» в связи с планами ВЭБа пересмотреть условия финансового оздоровления концерна. Годом ранее в отношении КТЗ была начата процедура банкротства.