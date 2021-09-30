 

Департамент «мягкой силы» решили сформировать в МИД

30.09.2021, 15:40, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ центральном аппарате МИД будет сформирован новый департамент, который займется стратегией «мягкой силы»; дублирования с Россотрудничеством не будет, сообщили в ведомстве.

В МИД сообщили, что «в контексте активного использования во внешнеполитическом инструментарии элементов так называемой «мягкой силы» рассматривается вопрос о формировании в центральном аппарате МИД РФ департамента, который бы взял на себя координацию международных связей в области культуры, науки, искусства, молодежных обменов, образования и спорта», передает РИА «Новости».

Указывается, что «соответствующими полномочиями МИД РФ наделен Основными направлениями политики РФ в сфере международного культурно-гуманитарного сотрудничества, утвержденными президентом РФ 18 декабря 2010 года, однако в настоящее время в структуре министерства нет подразделения, которое бы централизованно их осуществляло».

«Частично, хотя и не в полном объеме, они распределены между рядом департаментов МИД России, не являясь для них основными», – указали в МИД.

Планируется, что данный департамент «возьмет на себя разработку общей политики РФ в сфере международного культурно-гуманитарного сотрудничества, определение приоритетов на этом треке, подготовку межправительственных договоренностей, контроль за выполнением международных обязательств РФ и реализацией государственных программ в этой области, будет оказывать консультативную и практическую помощь как профильным государственным учреждениям, так и неправительственным структурам с учетом страновой специфики и запросов зарубежной аудитории».

Таким образом, основной акцент будет сделан на формировании стратегической линии и координации деятельности в указанных сферах, в то время как, например, полномочия Россотрудничества сосредоточены главным образом на решении практических вопросов развития международных культурных и гуманитарных связей.

«Соответственно, речь о дублировании функций ни с Россотрудничеством, ни с другими федеральными органами исполнительной власти не идет», – заключили в МИД.



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