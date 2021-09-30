 

Утопившую новорожденную девочку мать арестовали в Петербурге

30.09.2021, 15:40, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыЗасунувшая новорожденную дочь в пакет и выкинувшая в реку Ижору в Петербурге гражданка Узбекистана арестована по решению суда, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

«Колпинский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Наргизы Хамроевой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ребенка»). Срок меры – 22 ноября», – сообщили в пресс-службе, передает ТАСС.

Следствие полагает, что ночью 22 сентября женщина родила в кустах у одного из домов по Адмиралтейской улице дочь, обернула ее пленкой и поместила в пакет, после чего выкинула в реку. Рядом с телом новорожденной нашли тряпки со следами крови и бытовые ножницы.

Хамроевой предъявили обвинение. Она заявила, что раскаивается в содеянном, не намерена скрываться, у нее уже есть двое малолетних детей. Женщина просила избрать ей иную меру пресечения.

В начале сентября в мусоропроводе в Москве нашли новорожденного ребенка, он смог выжить.



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