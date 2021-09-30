 

ВАКС признал руководителя зерновой госкорпорации невиновным в растрате 88 млн грн. В САП обещают апелляцию

30.09.2021, 15:38, Новости дня
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“Прокурор САП готовит апелляционную жалобу на приговор Высшего антикоррупционного суда от 29 сентября, которым руководитель ОАО “Государственная зерновая корпорация Украины” и двух директоров других обществ признано невиновными в совершении растраты более 88 млн гривен средств корпорации”, – говорится в сообщении.

В САП отметили, что речь идет об истории с подписанными в 2015 году договорами о поставке кукурузы с ОАО “Рокитнянский комбинат хлебопродуктов” и ОАО “Васильковхлебпродукт”.

“Глава корпорации дал указание на перечисление средств в сумме почти 50 млн грн и 38,5 млн грн как предоплаты на выполнение вышеупомянутых соглашений. Однако товар, который был указан в договорах, отсутствовал на предприятиях, а руководитель корпорации вообще не собирался выполнять указанные соглашения. Как следствие, корпорация потеряла более 88 млн гривен, которые после перечисления как предоплаты, были использованы третьими лицами на удовлетворение собственных потребностей”, – утверждают в прокуратуре.

В САП отметили, что уголовное производство было открыто по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

https://www.facebook.com/sap.gov.ua/posts/3703420619761094

В антикоррупционной прокуратуре не указали фамилию подозреваемого. По данным LB.ua, речь идет про Валерия Томиленко.

В июле в интервью порталу “Латифундист” Томиленко, который занимал пост главы ГПЗКУ с декабря 2014-го до конца апреля 2015 года, рассказывал, что речь идет о закупке кукурузы. Выдвинутые обвинения он считает местью со стороны людей, которым он перекрыл схемы на общую сумму более $200 млн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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