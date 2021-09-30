Европейские энергокомпании просили у России увеличить поставки угля из-за рекордных цен на газ – Bloomberg

Производители электроэнергии в Европе вынуждены просить у России уголь, чтобы облегчить энергетический кризис. Но не стоит ждать значительного увеличения экспорта из РФ, предупредили собеседники агентства.

По словам главного аналитика Wood Mackenzie Ltd. в Хьюстоне Натальи Тюриной, если все европейские коммунальные службы перейдут на уголь, это приведет к огромному всплеску спроса на сырье. Россия сама не сможет его удовлетворить в столь короткий срок. Для этого потребуются поставки из других стран, в частности, из США, но ситуация там схожая с другими странами, отметила эксперт.

Представитель одной из европейских энергокомпаний сказал Bloomberg, что Россия является третьим по величине экспортером угля в мире и в основном экспортирует это топливо крупнейшим покупателям Азии.

Руководитель аналитического отдела BCS Global Markets Кирилл Чуйко также согласился с этим тезисом. По его словам, Россия сокращала экспорт угля в Европу в течение многих лет, поскольку ЕС закрывал угольные электростанции. Теперь будет сложно перенаправить уголь в Европу, поскольку у России есть текущие контракты с азиатскими клиентами, сказал Чуйко.

Собеседник РБК в одной из угольных компаний РФ подтвердил получение запроса от европейских потребителей на увеличение поставок. Он отметил, что организация столкнулась с проблемой инфраструктурных ограничений – груз не принимает ОАО “Российские железные дороги”.

В пресс-службе российского минэнерго утверждают, что не получали обращений от стан Европы и Китая по вопросам наращивания экспорта угля из России.

Контекст:

Котировки октябрьских фьючерсов на уголь в Роттердаме на торгах 28 сентября выросли до $201,75 за тонну. За день цена на тонну угля взлетела на 16,96%, или на $29,25. По информации Bloomberg, такая цена за тонну угля побила рекорд 2008 года.

Цена на уголь начала расти в условиях высокого спроса со стороны электростанций и на фоне низких запасов топлива в Европе. Также европейские производители электроэнергии массово скупают уголь из-за нехватки природного газа, писало Bloomberg.

Биржевые цены на газ в Европе впервые установили рекорд последних трех лет в августе, когда превысили отметку в $600 за 1 тыс. м³. Толчок к росту цен дали результаты аукциона, на котором “Газпром” отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК.

Сегодня стоимость декабрьского фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на лондонской бирже ICE достигала €98,425 за 1 МВт-ч ($1204 за 1 тыс. м³). В ходе торгов 28 сентября цена такого газа достигла рекордных на тот момент €85,245 за 1 МВт-ч ($1030 за 1 тыс. м³).

По данным Reuters, “Газпром”, а также норвежская компания Equinor покрывают 60% всего газового рынка Евросоюза и больше всех выиграли от скачка цен на спотовый газ. По подсчетам агентства, цена на газ в Европе выросла в последнее время на 300%.

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