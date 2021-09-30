Кличко пытаются дискредитировать по той же схеме, что Гриценко и Садового – выводы юридического аудита

Он сообщил, что Киевский городской голова Виталий Кличко обратился к нему с просьбой проанализировать правовой аспект сложившейся с активностью правоохранительных органов в отношении городской власти в столице.

“Чрезвычайная активность правоохранительных органов в отношении столичной власти имеет все признаки организованной на самом высоком уровне и четко координируемой из центра целенаправленной деятельности”, – написал Трепак.

Экс-замгенпрокурора подчеркнул, что один из признаков такой координации – проведение процессуальных действий практически всеми органами – задействованы прокуратура, нацполиция, фискальная служба, СБУ и другие силовики – в один период. Информационную кампанию вокруг этих действий он также считает аргументом в пользу своей версии.

“Не вызывает никаких сомнений тот факт, что весь “силовой” механизм мог быть запущен только по команде сверху. При президенте [Петре] Порошенко правоохранительные органы по такой же схеме были задействованы для дискредитации лидера “Гражданской позиции” Анатолия Гриценко (которому “пришивали” злоупотребления на должности министра обороны). И Львовского городского головы Андрея Садового (которого дискредитировали “мусорым делом”)”, – заявил Трепак.

Второй пункт в его аргументации заключается в том, что значительную часть уголовных производств начали на основании материалов департамента внутреннего финансового контроля и аудита КГГА.

“Это означает, что столичная власть систематически и достаточно результативно использует инструмент внутреннего финансового контроля для предотвращения и выявления правонарушений с использованием бюджетных средств, а также обеспечения правового реагирования на них”, – отметил соучредитель Ad Rem Lex.

Также он делает вывод, что реальной необходимости в силовых действиях у правоохранителей не было.

“Проведенные правоохранительными органами в рамках этих уголовных производств обыски выглядят больше как силовые демонстративно-показательные акции, чем процессуальные действия, в которых существовала объективная потребность и которые были проведены при наличии законных оснований”, – написал Трепак.

Экс-заместитель генпрокурора подчеркнул, что во многих случаях в обысках нет необходимости, это крайняя мера, и чаще всего документы можно изъять, применив норму о временном доступе к ним.

“Однако все обыски в подразделениях КГГА и КП завершились изъятием уставных документов, должностных инструкций, тендерной документации и т.д., которая априори не могла быть скрыта и которая в большинстве своем находится в открытом доступе. В одном уголовном деле понадобился срочный обыск для получения (вдумайтесь!) копии регламента КГГА. Неужели надо было приходить в здание КГГА с обыском, чтобы получить заверенную копию ее регламента?” – обратил внимание эксперт.

По его словам, большинство комментариев разных политиков и экспертов по этому поводу были с политическими оценками.

“Было бы хорошо, если бы такая оценка хотя бы частично базировалась на правовом анализе ситуации”, – подытожил Трепак.

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