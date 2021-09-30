Вопрос об отставках некоторых министров отложен – нардеп Качура

“Много того, что звучит сейчас в СМИ в отношении некоторых фамилий, не соответствует действительности. Об этом я могу говорить с уверенностью, потому что по некоторым [министрам] вопрос отложен”, – сказал Качура.

Он подчеркнул, что для фракции решающей будет позиция президента. “Логично, что пропрезидентская фракция будет опираться на мнение главы государства по поводу тех или иных министров”, – отметил нардеп.

“Если говорить о министре обороны, то это вообще прерогатива президента, согласно Конституции”, – добавил Качура.

Он не стал называть имен возможных претендентов на министерские должности до проведения выездного заседания фракции “Слуга народа”, которое состоится при участии президента Украины 1-2 октября в Трускавце.

Председатель фракции Давид Арахамия говорил, что по возвращению из Трускавца фракция анонсирует кандидатов. При этом глав каких именно министерств планируют сменить, официально не объявлялось.

Контекст:

Правительство Дениса Шмыгаля начало работу в марте 2020 года.

6 сентября издание “Телеграф” со ссылкой на свои источники сообщило, что несколько украинских министров могут покинуть свои должности уже в этом месяце. В частности, обсуждается отставка министра обороны Андрея Тарана, министра социальной политики Марины Лазебной, вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского, министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышова, а также министра юстиции Дениса Малюськи.

В день подачи заявления об отставке бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова 13 июля СМИ сообщали, что увольнение грозит и другим членам Кабмина. Назывались имена Тарана, Малюськи, министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского, а также министра культуры Александра Ткаченко. Арахамия опроверг эти слухи, однако позднее анонсировал осенью “по меньшей мере три-четыре кадровых решения” в Кабмине.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков говорил о наличии вопросов “минимум к троим” министрам и допускал увольнение некоторых из них осенью, после возвращения Рады с каникул.

Глава парламентской фракции “Голос” Ярослав Железняк сообщил, что во фракции “Слуга народа” уже есть кандидатура на пост министра обороны Украины.

Шмыгаль 14 сентября заявил, что у него нет претензий к членам Кабмина.

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