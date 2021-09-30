 

“Я тебя хочу, я тут уже голенькая”. Евгений Кот рассказал о домогательствах несовершеннолетней поклонницы

30.09.2021, 15:38, Новости дня
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“Какая-то девочка – видно, что еще и 18 нет – начала мне писать: “Я тебя хочу, я тут уже голенькая, приходи ко мне, приезжай в Черкассы”. Я ей пишу: “Как тебе не стыдно писать такое женатому человеку?” – рассказал подробности переписки Кот.

Хореограф отметил, что после его слов о наличии жены поклонница извинилась.

“Я вас поняла. Извините, пожалуйста, я так больше не буду”, – завила, по словам Кота, подписчица.

Контекст:

В 2019 году Кот стал победителем проекта “Танцы со звездами” на “1+1”, выступая на паркете в паре с актрисой Ксенией Мишиной.

В январе 2019 года Кот женился на коллеге – семикратной чемпионке Украины по художественной гимнастике и четырехкратной чемпионке мира по танцам на пилоне Наталье Татаринцевой.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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