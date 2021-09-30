 

Есть повод для волнения

30.09.2021, 15:30, Разное
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В РФ началась новая вспышка ковида — в каких регионах рост самый сильный? Инфографика «Новой».

После выборов в Госдуму власти вновь заговорили о коронавирусе. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, заболеваемость растет более чем в трети регионов, в мэрии Москвы обсуждают возврат к ограничениям, а 28 сентября был зафиксирован максимум умерших от COVID-19 за все время пандемии — 852 человека. «Новая» разбиралась, какие регионы накрыла четвертая волна коронавируса.

За последние три недели официальное число новых больных в РФ выросло на 30% — с 17,4 до 22,5 тысячи в день. Треть выявленных случаев приходится на шесть регионов. Помимо Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, это Свердловская, Самарская и Воронежская области.

Быстрее всего заболеваемость растет в Поволжье: Башкирии, Удмуртии, Пермском крае, Оренбургской области. За три недели число новых случаев здесь выросло на 10% и больше. Новая волна в этих регионах видна и по косвенным показателям — поисковым запросам в Яндексе, связанным с симптомами и лечением коронавируса, которые продолжают расти.

«Новая» выбрала регионы, где заболеваемость растет наиболее интенсивно. На графике показано среднее число выявленных больных в регионе за семь дней во время второй, третьей и четвертой волн, нормированное на 100 тысяч человек. За дату начала волны — «нулевой день» — принята дата, когда количество заболевших было минимальным перед подъемом.

ПОДРОБНОСТИ

Источник: Новая газета



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