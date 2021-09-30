Эксперты назвали причину, по которой задерживаются поставки iPhone 13

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30.09.2021, 15:26, Новости дня
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Согласно последним сообщениям, сроки поставок новых моделей iPhone 13 по предзаказам выросли уже до пяти недель. Эксперты назвали главную причину столь значительного опоздания. И она состоит в карантине, объявленном на территории Вьетнама в связи с очередным обострением пандемии коронавируса.

К такому выводу, в частности, пришли эксперты профильного издания Nikkei Asia. Проблемным стал выпуск систем оптической стабилизации для камер, который осуществляется на территории Вьетнама, уточняют специалисты.

Теперь дефицит касается всех версий новой линейки «Айфонов». Тогда как в предыдущей двенадцатой линейке эти устройства использовались только в самой дорогой модели iPhone.



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