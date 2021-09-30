Мнение: Сказка о замороженной яйцеклетке

Когда бабушки ворчат на внучек, что тем уже 28 или даже 35, а они не замужем, многие внучки впадают в гнев.

Некоторые возмущены, что на них “смотрят как на инкубатор”.

Другие разгневаны, что их заставляют делать то, что “от них не зависит”.

Ведь любовь посылают Небеса, а значит надо сидеть и ждать свою половиночку.

Чтобы явился принц и разглядел под кучей багов как под кучей мусора свою избранницу.

А бабушки торопят.

Бабушки совершенно правы, конечно.

Выйти замуж может любая женщина, у которой реалистичная планка притязаний.

Если вам 20 или даже 25, вы еще можете себе позволить отложить поиск пары и “прокачивать ресурсы”.

Хотя нормальный партнер ресурсы прокачивать не мешает, а помогает.

Но если вам в 20+ не нравятся парни вашей ОЗ, хочется кого-то красивей и успешней, чем те, которые вам симпатизируют (не переспать предлагают, а всерьез симпатизируют), можете попробовать “прокачаться”.

ОЗ свою можно поднять за год-два-три, если вы:

1) организуете строгий режим дня, правильное питание и физкультуру,

2) изучите иностранный язык и получите дополнительную квалификацию к вашей профессии,

3) сосредоточитесь на карьере и подниметесь по служебной лестнице,

4) решите вопрос с жильем, желательно не влезая в долги.

Вот это все поднимает вашу ОЗ а, подняв ОЗ, вы сможете рассчитывать на мужчину с ОЗ выше, чем сейчас.

Но есть засада.

Не факт, что вам удастся поднять ОЗ, поскольку, сосредоточившись на имидже, вы можете просесть в карьере, и наоборот, сосредоточившись на карьере, можете просесть в имидже, а подъем в ОЗ – это то и другое. С красивыми и бедными девушками просто спят, жениться на них не торопятся. С некрасивыми успешными хотят общаться, но не влюбляются. Поэтому нужен и имидж, и карьера.

Красота и успешность – вещи относительные. Вы красивы для тех, кто менее красив, вы успешны для тех, кто менее успешен. То есть вы и сейчас для многих достаточно красивы и успешны. Но засада в том, что вы считаете их гномами.

И вторая засада.

Если даже ваша ОЗ подрастет, ваша планка притязаний тоже поднимется. Если сейчас она неадекватна, она так и останется неадекватно завышенной. Это значит, что вам всегда будут нравиться мужчины, которым вы не интересны, более красивые и состоятельные, чем вы можете себе позволить.

Если вы сейчас заглядываетесь на тех, кто вам не ровня, вы и потом будете зариться на таких же.

Вам покажется, что вы столько вложили в свой имидж и теперь достойны самого лучшего.

Вот почему работать надо над планкой притязаний, а не только над ОЗ.

Бабушки правы, когда говорят, что ближе к 30 надо искать мужа.

Не беситесь, внучки.

Не надо ждать половинку, надо стать дружелюбной к мужчинам и начать общаться в кругу ровесников (ровесники – это +5 или -5 тоже), обращая внимание на тех мужчин, которым нравитесь вы.

Как вы надеетесь прокачать ОЗ и взлететь, так и эти мужчины могут тоже потом прокачаться.

Каждый из них может заняться имиджем и стать красивей.

Каждый из них может стать состоятельней.

Взаимная любовь мотивирует людей, мужчин еще больше, чем женщин.

Обратить внимание на мужчин равной ОЗ – это значит обратить внимание на тех, кому вы интересны.

Если никому, значит круг общения ваш вам не соответствует, вы пролезли в чужой круг, в вашем круге те, у кого намного лучше имидж и лучше с финансами.

Ищите круг общения, в котором вы будете на хороших позициях.

Часто девушки жалуются, что мужчины с равной ОЗ к ним тоже равнодушны.

Это бывает только в двух случаях. Либо вы неправильно оценили ОЗ, либо у вас куча багов и вы отшибаете интерес даже равных мужчин на подлете.

Может быть вы слишком кислая, унылая или, наоборот, самодовольная, надменная, вы все время молчите или, наоборот, выносите болтовней мозг.

Но если вы дружелюбно и с уважением (хотя бы минимальным) смотрите на мужчин равной ОЗ, вы им нравитесь.

Завышают свою интеллектуальную ОЗ очень многие девушки. Именно так и оказывается, что “вокруг одни дураки”.

Такие девушки выращивают Училку и начинают считать, что они очень умные, вещают заумную пургу, за которую их только троллят и получается как в недавнем письме, где девственница в 35 лет горевала, что мужчины не читают Гессе и Манна.

Часто такие девушки завышают и ОЗ в имидже: смотрят на свои селфи, снятые с помощью фильтров, и решают, что они не только умны, но и дивно красивы. Хотя на самом деле их внешность так себе, они зажаты и сутулы, и красивым мужчинам они не нужны. А девушки эти зарятся именно на таких.

Это чаще всего искажает оценку своей ОЗ: корона в имидже и Училка по части умных книг, которые прочитаны задницей, иначе бы Училки не было.

Бабушки правы, когда призывают внучек отбросить понты и осознать, что “поиски себя” затянулись.

Но глупые внучки верят не бабушкам, они верят в модную сказку О Замороженной Яйцеклетке.

Эту сказку пересказывают СМИ.

Якобы можно не рожать, а пойти и заморозить яйцеклетку, как замораживают вишню в морозилке.

И дальше можно спокойно жить и не думать о тикающих часиках.

Взяла яйцеклетку и заморозила. А через 20 лет разморозила и…

И испекла себе Колобка.

Или слепила Снегурку вместо доченьки как те дед и бабка из сказки.

Старые медиа-бабушки, родившие детей, воспользовались донорской яйцеклеткой, а не своей, а точнее их муж просто сделал ребенка с молодой женщиной, которая потом отказалась от прав в пользу медиа-бабушки.

Но девчонки думают, что бабушки заморозили свою яйцеклетку в 40 и в 80 лет родили.

И вот они тоже заморозят попозже и когда-нибудь потом родят или купят себе сурмаму.

Это очень вредный миф.

Я уже писала не раз об этом, что и как замораживается.

Замораживается не яйцеклетка, а эмбрион, яйцеклетки не пригодны для этого.

Эмбрионы замороженные тоже часто не выживают и не приживаются в суррогатной матери, но шанс больше, а у яйцеклетки шанса нет. Их могут вам наморозить за деньги, но толку от них будет как от замороженной вишни.

Чтобы взять яйцеклетку без стимуляции гормонами, надо подлавливать овуляцию и делать прокол, иглой прокалывать матку, извлекать яйцеклетку. И делать это надо не один цикл, а несколько, чтобы отфильтровать брак.

Яйцеклетка оплодотворяется биоматериалом мужчины. То есть мужик все равно нужен, согласный быть отцом или официальный донор. Принести чей-то материал в пробирке нельзя.

И если девушкам кажется, что можно найти мужчину потом, а сначала заморозить свой материал, им придется слепить себе Колобка из теста или Снегурку из снега.

Если стимулировать яичники гормонами, что очень вредно, яйцеклеток можно извлечь больше, но мужской материал все равно потребуется.

А главное, если даже вы вырастили в пробирке эмбриона и заморозили его, заплатив за это все кучу денег, нет никакой гарантии, что у вас будет ребенок. Даже шансов довольно мало.

Вам потребуется суррогатная мать и очень большая удача, чтобы чужое женское тело не отторгло вашего размороженного эмбриона.

На все эти сложные и дорогие опыты женщины идут, когда нет другого шанса, только ЭКО.

Но когда молодые здоровые девушки, говорят “заморожу яйцеклетку”, можно только головой покачать, как их бабушки.

И насчет “инкубатора”.

Деторождение – это основное благо, которое есть у людей.

И женщины пользуются этим благом намного больше, чем мужчины, хотя мужчины тоже.

Женщина-мать переживает опыт вынашивания ребенка, опыт его рождения, опыт его кормления – и это самые мощные переживания в жизни, что с химической точки зрения, что с экзистенциальной, что с точки зрения личностного и духовного опыта. Это настоящее трансцендентное приключение и не короткое как во время трипа, а на протяжении почти двух лет.

Ничего подобного по силе чувств и глубине переживаний с этим опытом не сравнится.

Среди всех благ, которыми пользуется живой человек, включая пищу, секс, творчество, общение, возможность иметь детей – одно из самых лучших благ.

Столько удовольствия и смысла, сколько приносят в жизнь дети, не приносит почти ничего.

Творческий человек может сравнить с этим экстаз во время вдохновения, но очень редкие среди людей – гении.

А вот возможность быть матерью – доступное благо практически для всех.

Кроме удовольствия это дает еще социальное одобрение.

Это полезное для общества и особенно для своей семьи дело – родить и воспитать ребенка.

Вот почему взрослые люди без детей чувствуют себя отщепенцами.

От этого не закроешься никаким ЗВ.

Ну и главное, самому ребенку это очень полезно – родиться и жить, в награду за это вам будет его привязанность и любовь.

Особенно если вы его нормально воспитаете, в уважении к старшим.

А для этого вы и сами должны уважать своих мам и бабушек и прислушиваться к их словам.

А не слушать глупые сказки про замороженные яйцеклетки.

У кого еще нет детей среди моих комментаторов, мужчин и особенно женщин? Хотите иметь?

А у кого есть? Счастливы? Сразу хотели или боялись?