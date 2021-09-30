 

Семенович показала фанатам обнаженное тело во время массажа

30.09.2021, 15:04, Разное
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Анна Семенович решила показать фанатам свое обнаженное тело во время массажа. Видеороликом певица поделилась на своей странице в Instagram.
Анна Семенович пояснила подписчикам детали прожитого дня. Сначала она почувствовала дискомфорт в животе из-за проблем с желудком, поэтому решила принять лекарство. Из-за упаковки из фольги она не смогла быстро открыть препарат, поэтому сломала ноготь. Затем в планах был массаж, во время которого Анна Семенович и сняла ролик. Певица даже не пыталась прикрыть свой пышный бюст, делясь деталями бьюти-процедуры.

Изображение взято с: instagram @ann_semenovich
Семенович призналась, что этот день был не рабочим, поэтому она не отказала себе в удовольствии покайфовать. Фанаты пожелали ей удачи и с юмором смотреть на трудности.

Источник: www.instagram.com



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