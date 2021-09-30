Глава Генштаба США счел ситуацию в Афганистане «стратегическим провалом»

Армия США проиграла войну в Афганистане, несмотря на то, что выполнила часть стоявших перед ней задач, сообщил начальник Генштаба Марк Милли, назвав эту войну «стратегическим провалом».

По его словам, события закончились не так, как планировали в США. Милли напомнил, что движение «Талибан» (запрещено в России) всегда было и остается террористическим, к тому же они поддерживают отношения с запрещенной в РФ «Аль-Каидой», передает РИА «Новости».

«У меня нет иллюзий насчет тех, с кем мы имеем дело. Еще неизвестно, сможет ли «Талибан» укрепить власть или страна будет и дальше раскалываться», – сообщил генерал.

Милли считает, что причины неудачи в войне остались далеко в прошлом. В свою очередь, конгрессмены призвали американское армейское командование сделать выводы, чтобы избежать ошибок в будущем.

Ранее Милли заявил, что захватившие власть в Афганистане талибы так и не разорвали связи с боевиками организации «Аль-Каида».

Напомним, многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Боевикам потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию страны. Госсекретарь США Энтони Блинкен, заявил, что американцы находились в Афганистане, чтобы устранить террористическую угрозу, и добились своей цели. Джо Байден оправдал бегство США из Афганистана указанием на Россию.