 

Глава Генштаба США счел ситуацию в Афганистане «стратегическим провалом»

30.09.2021, 14:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыАрмия США проиграла войну в Афганистане, несмотря на то, что выполнила часть стоявших перед ней задач, сообщил начальник Генштаба Марк Милли, назвав эту войну «стратегическим провалом».

По его словам, события закончились не так, как планировали в США. Милли напомнил, что движение «Талибан» (запрещено в России) всегда было и остается террористическим, к тому же они поддерживают отношения с запрещенной в РФ «Аль-Каидой», передает РИА «Новости». 

«У меня нет иллюзий насчет тех, с кем мы имеем дело. Еще неизвестно, сможет ли «Талибан» укрепить власть или страна будет и дальше раскалываться», – сообщил генерал.

Милли считает, что причины неудачи в войне остались далеко в прошлом. В свою очередь, конгрессмены призвали американское армейское командование сделать выводы, чтобы избежать ошибок в будущем.

Ранее Милли заявил, что захватившие власть в Афганистане талибы так и не разорвали связи с боевиками организации «Аль-Каида». 

Напомним, многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Боевикам потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию страны. Госсекретарь США Энтони Блинкен, заявил, что американцы находились в Афганистане, чтобы устранить террористическую угрозу, и добились своей цели. Джо Байден оправдал бегство США из Афганистана указанием на Россию.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.07 / В Кремле назвали «местами сложной» ситуацию с оставшимися в РФ из-за COVID-19 гражданами СНГ

21.09 / США объявили о новых крупномасштабных санкциях против Ирана

18.06 / “Голосов было более чем достаточно”. Данилов ответил, все ли члены СНБО голосовали за введение санкций против Фирташа и Фукса

05.08 / Полиция расследует ранение мирного жителя Красногоровки в результате обстрела со стороны боевиков

16.07 / Глава Эстонии призвала Европу активнее вооружаться против России и Китая

10.09 / Глава ВСК Рады по делу вагнеровцев: Посадка самолета была среди дополнительных сценариев специального мероприятия

05.02 / Педиатр рассказал о картине заболеваемости детей коронавирусом в России

07.02 / Жириновский предложил номинировать создателей «Спутника V» на Нобелевскую премию

10.01 / “Теперь мы с Трампом в чем-то похожи”. Кадыров прокомментировал блокировку президента США в соцсетях

07.12 / Эрмитаж нашел применение завещанным котам деньгам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика