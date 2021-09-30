Украинскому госканалу вынесли предупреждение за карту РФ с Крымом

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания вынес предупреждение телеканалу «Дом», в эфире которого была продемонстрирована карта РФ с Крымом.

«К телеканалу применена санкция «объявлено предупреждение» по статье о распространении необъективной информации. Изображение Крыма «российским» в национальном эфире способствует признанию аннексии украинской территории странной-агрессором», – сообщается на сайте ведомства.

Напомним, в июле на украинском государственном телеканале «Дом» была продемонстрирована карта РФ с Крымом. Карта появилась во время заставки проекта «Русский дневник».

Телеканал «Дом» – это украинский государственный телеканал, созданный для жителей неподконтрольных территорий Украины.