 

Украинскому госканалу вынесли предупреждение за карту РФ с Крымом

30.09.2021, 14:46, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыНациональный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания вынес предупреждение телеканалу «Дом», в эфире которого была продемонстрирована карта РФ с Крымом.

«К телеканалу применена санкция «объявлено предупреждение» по статье о распространении необъективной информации. Изображение Крыма «российским» в национальном эфире способствует признанию аннексии украинской территории странной-агрессором», – сообщается на сайте ведомства.

Напомним, в июле на украинском государственном телеканале «Дом» была продемонстрирована карта РФ с Крымом. Карта появилась во время заставки проекта «Русский дневник».

Телеканал «Дом» – это украинский государственный телеканал, созданный для жителей неподконтрольных территорий Украины.



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