 

Политолог: Крупные предприятия подвергаются шантажу с помощью экологической проблематики

30.09.2021, 14:44, Новости дня
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“Киев, к сожалению, входит в десятку и пятерку… Лидером является в мировом масштабе загрязнения воздуха, поэтому это главная проблема”, – сказал эксперт.

Вице-президент профессиональной ассоциации экологов Украины сообщил журналистам, что в столице Киеве основной вклад в состояние атмосферы делает не работа предприятий и каких-либо конкретных отраслей.

“Это все-таки автомобильный транспорт, которого ежегодно становится все больше”, – подчеркнул он.

Бортник добавил, что экологическая тематика чаще используется не для борьбы с коррупционными схемами, например завозом “евроблях”, а для давления на промышленные предприятия.

“То, что касается крупных предприятий, которые можно шантажировать с помощью экологической проблематики, с которых можно получать какие-то взятки, условно говоря, – это фокус внимания. А там, где это касается крупных масштабных теневых процессов или бизнеса, в эти вещи никто старается не лезть, на эти вещи никто старается не обращать внимания”, – подчеркнул политолог.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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