 

“В последний раз смотрела, как мой папа надрывает задницу в роли Бонда”. Дочь Крейга выложила в сеть фото с отцом

30.09.2021, 14:44, Новости дня
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“Я сидела в королевской ложе и в последний раз смотрела, как мой папа надрывает задницу в роли Бонда. Я чертовски горжусь. 17 лет. Боже. С любовью к семье Бондов. Фильм – чистое золото. Может быть, однажды мы улыбнемся на фото”, – подписала снимок дочь актера.

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Публикация от Ella Loudon (@ellaloudon)

Контекст:

Крейг снялся в роли Бонда в шести фильмах бондианы: “Казино Рояль” (2006), “Квант милосердия” (2008), “007: Координаты “Скайфолл” (2012), “007: Спектр” (2015) и “Не время умирать”.

Фильм “Не время умирать” – 25-й фильм бондианы. По сюжету агент 007 Джеймс Бонд ушел в отставку и проводит время на Ямайке. Но в силу обстоятельств ему придется вернуться к работе. Главную роль в ленте исполнил Дэниел Крейг, а его основного антагониста сыграл Рами Малек.

Изначально показ картины был запланирован на весну 2020 года, но из-за пандемии коронавируса премьера фильма состоялась 29 сентября 2021 года в лондонском Royal Albert Hall.

Элла Лаудон (1992) – дочь Крейга от первого брака. С ее матерью он расстался в 1994 году, но продолжал воспитывать дочь. 

В 2011 году Крейг тайно женился на британской актрисе Рэйчел Вайс.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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