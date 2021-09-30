 

Мнение: Огневая проверка автора

30.09.2021, 14:42, Разное
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В начале года я написал нашумевшую рецензию “Три брошюры для Константина Крылова”, в которой всячески продвигал в читательские массы творчество нового и абсолютно ни на кого не похожего писателя, скрывающегося под непроизносимым псевдонимом Къабарчи. Рецензия, как и само произведение, имели успех – в частности, прочтения автора выросли на сайте Автор.Тудей более чем в 10 раз, и вроде бы у него появились предложения от издателей.

(КСТАТИ, мое предложение для амбициозных, но никому пока не известных авторов – продвинуть их творчество через мой ЖЖ – действует и сейчас! Пишите в личку!)

Так вот – могу порадовать поклонников “мужского жанра” в прозе: у блистательного Къабарчи появилось новое произведение на сайте (жаль, конечно, что он не пишет чаще). На этот раз оно называется “Четыре огневых проверки”. В этот раз оно, правда, совсем минималистично – можно прочитать за 5 минут. Драматургии лично мне не хватает. Но узнаваемый стиль и, главное, знание предмета – это всё, как всегда, в избытке.

С другой стороны – произведение раскрывается постепенно. Думаю, по глубине заложенных в нем смыслов “Четыре огневых проверки” смогут легко поспорить с иным 400-страничным романом из тех, что в изобилии заполняют полки наших (увы, все более немногочисленных) книжных магазинов.

Насладимся!

Источник: Размышления вольного социолога



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