В компании AMD намерены повысить энергоэффективность процессоров в 30 раз

По сообщению пресс-службы компании AMD, до 2025 года производитель намерен увеличить показатели энергоэффективности своих процессоров в тридцать раз.

Как отмечают представители топ-менеджмента компании, такие цели она ставит перед собой для того, чтобы продемонстрировать свою экологическую ответственность.

При достижении данной цели можно ожидать, что примерно через три-три с половиной года в компании станут выпускать чипы, энергопотребление которых по сравнению с нынешними образцами снизится на 97%. Это открывает невиданные перспективы и по производительности электронных устройств, и по их автономности, и по решению проблем с охлаждением.