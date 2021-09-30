В мессенджере Telegram обнаружена серьезная уязвимость

Эксперты говорят о наличии уязвимости в Telegram, которую обнаружили еще несколько лет назад. Речь идет о системе удаления сообщений и картинок.

Как оказалось, они удаляются, но не полностью. Сообщения можно восстановить со временем, хотя пользователь думает, что удалил их безвозвратно как нежелательный или ненужный контент.

Ранее в администрации Telegram обещали устранить данный недочет. Однако время шло, но так ничего сделано и не было. В частности, такие обещания звучат еще с марта текущего года, напоминают эксперты. Исправление ошибки должно было бы прийти вместе с очередным обновлением, которого многие пользователи ожидают с нетерпением. Но в последнее время подмечено, что упоминания о данной проблеме исчезли даже с сайта Telegram.