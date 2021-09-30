 

Москвичи выбрали лучший вид столичного общественного транспорта

30.09.2021, 14:14, Разное
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Пользователи мобильного приложения “Город” приняли участие в опросе и составили своего рода народный рейтинг общественного транспорта Москвы. Большинство жителей российской столицы проголосовало за метро.

54% респондентов признали столичный метрополитен лучшим видом городского транспорта. Второе место пользователи приложения отдали Московскому центральному кольцу. Как сообщает портал “Москва 24”, МЦК набрало 24% голосов. Третье место в рейтинге пассажиров разделили Московские центральные диаметры, такси и электробусы.

Кроме того, 91% москвичей считают важным появление в городе новых экологичных видов транспорта. Больше половины пассажиров высоко оценили работу и развитие столичного общественного транспорта.

Большинство респондентов обратили внимание на положительное развитие транспортной инфраструктуры Москвы за последние годы. Треть пользователей подчеркнули, что по городу стало удобнее передвигаться, а также обновился транспортный парк.

17% участников опроса оценили появление альтернативных видов транспорта. 12% москвичей довольны увеличением способов оплаты проезда. На обновление подвижного состава метро обратили внимание 87% жителей столицы.

Работу по строительству новых линий метрополитена высоко оценили 24% респондентов. 19% опрошенных посчитали важным продление старых линий подземки. 24% москвичей отметили организацию новых маршрутов наземного транспорта.

Для поездок по центру города жители столицы чаще всего выбирают метро (66%), электробусы (23%), трамваи (5%) и такси (3%). В выходные дни и в часы пик для быстрого перемещения по Москве большинство горожан спускается в метро.

Треть москвичей подчеркнули, что любят слушать музыку или просматривать соцсети в общественном транспорте. Книги во время поездок читают лишь 17% респондентов. 8% пассажиров предпочитают смотреть фильмы.



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