 

Инфекционист Джамиля Курмаева назвала причины заражения коронавирусом после вакцинации

30.09.2021, 14:10, Разное
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Джамиля Курмаева, специалист по инфекционным заболеваниям, назвала причины заражения COVID-19 после прививки. Инфекционист разъяснила, что вакцинация не гарантирует полный иммунитет к вирусу, но она помогает организму его побороть.
Согласно официальной статистике, после прививки вероятность заболеть COVID-19 составляет 2-10 процентов. Джамиля Курмаева объяснила, что антитела в организме могут не появиться из-за ряда причин: хроническое заболевание, употребление определенных медицинских препаратов, озлобленность иммунной системы и т.д. Однако все вакцинированные переносят заболевание в легкой или средней форме. В данный момент в медицинском учреждении, где работает инфекционист, 60 тяжелых больных коронавирусом. Среди них нет вакцинированных людей. Заражение после вакцинации возможно, но практика показывает, что ущерб организму от болезни сводится к минимуму.

Причин не делать прививку нет, если человек не имеет противопоказаний. Вакцинация позволит организму выработать антитела к коронавирусу, что гарантирует как минимум – более легкое течение болезни, а как максимум – полный иммунитет к заболеванию. Все же перед прививкой необходимо проконсультироваться с врачом, поскольку есть ряд противопоказаний, которые могут повлечь весьма печальные последствия для человека.

Источник: rg.ru



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