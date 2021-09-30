 

Мнение: Схватка

30.09.2021, 14:06, Разное
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Вчера был задержан по обвинению в госизмене руководитель и основатель Group-IB Ильи Сачков. Компания занималась кибербезопасностью и была тесно связана с российским ФСБ, украинской СБУ и вообще была допущена к закулисной кухне на уровне, который позволял тому же Сачкову фигурировать на снимках с Путиным.

Если отложить в сторону формальные основания ареста, то можно предположить, что речь идет о войне внутри ФСБ за достаточно хлебную рентную поляну. По многим направлениям деятельности компания Group-IB занималась борьбой с разнообразными хакерами, которые зарабатывали на взломах. А это большие неучтенные деньги, и чем дальше — тем более высокими становятся суммы, добываемые подобным путем. К примеру, Group-IB охотилась на «локеров» – людей и структуры, закрывавших доступ к компьютерам и данным компаний и даже крупный корпораций, а затем восстанавливающих их за выкуп. Недавняя атака на трубопровод Colonial Pipeline в США по этой схеме была совершена группировкой DarkSide, а ее американцы связали как раз с Россией. Учитывая, что в России нет и не может быть террористов, не аффилированных с государством, то возникает интересная картина: одна часть государственных структур зарабатывает на взломах, вторая их ловит, перераспределяя добытое и нажитое уже в свою пользу.

Логично, что когда-нибудь должен был возникнуть конфликт интересов, а потому Сачков, скорее всего, и стал жертвой такого конфликта.

Российское государство из криминального Мафия Стейт постепенно трансформируется в террористическое государство, где конгломерат относительно аполитичных мафиозных группировок внутри себя выделяет еще и политическую террористическую составляющую. Соответственно, усложняется и ожесточается борьба внутри этих структур. До нас эта борьба доходит в виде точечных информационных выбросов, как в деле Сачкова, но сам факт криминальных войн внутри российского государства скрывать становится всё сложнее.

Кстати, Сачков без иллюзий относился к своей возможной судьбе и предупреждал: «Наши данные сохранены определенным образом, зашифрованы и доступны ограниченному кругу людей. Если начнется давление на кого-то из наших сотрудников, эта информация будет в правоохранительных органах и в прессе. Редкая компания так относится к своей внутренней безопасности". Пустит ли он в ход свою угрозу — вопрос, конечно, интересный.

Источник: Эль Мюрид



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