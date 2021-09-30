Мнение: Украинский “Моссад”

Украинский "Моссад"

Как Семенченко пытался создать собственную спецслужбу

Агент Национального антикоррупционного бюро Украины Евгений Шевченко заявил, что подозреваемый в организации частной военной кампании экс-нардеп Семен Семенченко (он же бывший севастопольский мошенник Костя Гришин) работал над созданием "украинского Моссада", цель которого – "уничтожение врагов Украины". Коме того, агент НАБУ добавил, что Семенченко получал финансирование от Главного управления разведки МОУ и его деятельность была санкционирована лично руководителем ГУР. Шевченко также заявил, что Семенченко помогал радикальной части оппозиции в Беларуси.

Данные откровения относительно Семенченко в очередной раз подтверждают несколько вещей. Деятельность украинских радикалов (и мошенников, которые мимикрируют под радикалов) была, есть и остается деятельностью под контролем украинских спецслужб. Конфликты там возникают, как правило, из-за того, что одни контролируемые проекты сталкиваются с другими контролируемыми проектами, как это уже было во время «минометного заговора» Савченко-Рубана, которых обвинили в подготовке нападения на Верховную Раду Украины с помощью оружия, которое они фактически получали по линии ГУР МОУ, которое и курировало Рубана. СБУ, конечно, знало об этой связи, но сознательно умолчало о ней, так как в интересах Порошенко на тот момент было дискредитировать Савченко, хотя Рубан после ареста и заявлял, что это ошибка и он всегда работал с украинскими спецслужбами.

С Семенченко мы видим схожую историю. Находясь под контролем ГУР МОУ (чему есть уже немало свидетельств), Семенченко, используя бывших участников карательной операции на Донбассе и вывезенное оттуда стрелковое оружие, пытался создать полноценную ЧВК, которая должна была выйти на самоокупаемость путем получения контрактов в странах Третьего мира, в первую очередь в Африке. Как теперь подтверждает НАБУ, это был не частный проект Семенченко, а проект, профинансированный и курируемый ГУР МОУ. Поэтому не стоит удивляться, что после всех предъявленных обвинений в создании незаконной вооруженной группировки Семенченко фактически избежал уголовной ответственности, так как ГУР МОУ не дало посадить своего агента и дело начало разваливаться.

С другой стороны, достаточно смешно читать про «украинский Моссад», так как Семенченко на деньги ГУР МОУ фактически пытался слепить из сомнительного человеческого материала ЧВК средней руки. Убийствами же на Украине в основном занимается СБУ, в том числе и руками своих наемных агентов из числа бывших участников карательной операции на Донбассе, которые позднее выводятся из-под уголовной ответственности, что наглядно проявилось в историях с убийством Бузины или отмазанным от суда Стерненко, не говоря уже о убийствах, совершенных на территории ДНР и ЛНР. Например, убийство сотрудников избирательной комиссии Тореза, которых убил Руслан Онищенко с подельниками, ныне отбывающий срок за преступления батальона «Торнадо». Благодаря взломанному телефону Онищенко, еще в 2014 году было известно, что убийство было совершено по заказу куратора из СБУ.

Так что никакой «новый Моссад для убийств» создавать не надо, структура, отвечающая за убийства инакомыслящих и неугодных, на Украине уже давно есть, и Семенченко тут, конечно, не нужен, особенно с учетом его сомнительного бэкграунда, который дискредитировал любые начинания, за которые Семенченко брался с 2014-го года.

Если же брать структуры ГУР МОУ, то опять же, нет серьезной необходимости в создании новой структуры, так как силы специальных операций ГУР МОУ и без Семенченко занимаются диверсионно-террористической деятельностью как на территории ДНР и ЛНР, так и на территории Крыма. Естественно, ни в случае с СБУ, ни в случае с ГУР МОУ речь не идет об уровне организации Моссада, но вполне понятно, что, если новую структуру и назвать «украинский Моссад», принципиально уровень работы не вырастет, потому что кадры останутся примерно те же. А если среди этих кадров мелькает в числе организаторов Семен Семенченко, то вполне понятно, что пафосные названия серьезно разойдутся с реальностью.

Также стоит отметить, что агент НАБУ фактически подтверждает, что ГУР МОУ через своих агентов вело подрывную деятельность против Белоруссии, поддерживая те силы, которые пытались свергнуть Лукашенко и дестабилизировать Белоруссию, хотя официальный Киев это регулярно отрицает, называя ответные действия белорусских властей «неспровоцированные». На практике же, речь идет о прямом вмешательстве украинских спецслужб руками бывших карателей с Донбасса в дела сопредельного государства, которое до недавнего времени занимало нейтральную позицию по отношению к Украине.

Разумеется, это был сознательный выбор киевских властей, которые подмахивали курсу на свержение Лукашенко, что, конечно, заключалось не в только в провалившейся операции с задержанием в Белоруссии сотрудников ЧВК «Вагнер». Как явствует из оправданий Зеленского по этому делу, он был в курсе этой операции и значит, дал добро на откровенное враждебные действия на территории другого государства. Но в данном случае попытки поиграть в «украинский Моссад» позорно провалились и привели к отставке бывшего руководителя ГУР МОУ – того самого, при котором осуществлялось финансирование «ЧВК имени Семена Семенченко».

Последствиями этих действий стала деградация отношений Украины и Белоруссии по инициативе Киева, даже несмотря на то, что Минск до последнего предлагал цивилизованный диалог по развитию отношений. Вместо нейтральной страны (которой Белоруссия оставалась весь срок правления Порошенко) Украина при Зеленском сформировала из Белоруссии враждебное государство, приняв участие в неудачной попытке государственного переворота.

В очередной раз можно наблюдать, как находящиеся под внешний контуром управления власти Украины используются для провоцирования конфликтов и умножения числа врагов вокруг Украины. Сейчас по той же самой схеме врага лепят из Венгрии. В этом плане Зеленский не только оказался похож на Порошенко, но и существенно его превзошел.

Почему же дело Семенченко стало возможным? СБУ крайне ревностно относится к попыткам ГУР МОУ проводить самостоятельные операции на территории сопредельных стран и особенно на территории Украины. Фактически, обе структуры живут в режиме постоянной конкуренции, и проект с участием Семенченко фактически означал, что ГУР МОУ собирается массово вербовать бывших участников АТО на Донбассе, а тут речь могла идти о сотнях или даже тысячах человек с боевым опытом, которые могли быть использованы как за пределами Украины, так и на ее территории, причем не только для давления или устранения внутриполитических врагов киевского режима, но и в качестве инструмента внутриполитической борьбы, в том виде, в котором используется «Национальный корпус» и структуры Белецкого.

Поэтому, даже зная, что Семенченко является агентом другой украинской спецслужбы, которая реализует свой проект, СБУ фактически начала вставлять ему палки в колеса, открыто дискредитируя Семенченко и связанный с ним проект ЧВК, благо, учитывая биографию Семенченко, любое дело, с ним связанное, дискредитировать не особо трудно.

В среднесрочной перспективе можно ожидать переформатирования планов ГУР МОУ по созданию контролируемых парамилитарных формирований, которые могут быть задействованы как внутри Украины, так и за границей. Скомпрометированные фигуры вроде Семенченко будут отодвинуты на задний план или исключены из проекта по мере того, как общественное внимание к этой истории будет слабеть. Но что можно точно утверждать – никакого «Моссада» (кроме настоящего из Израиля) на Украине не появится.

Специально для ИА АСД

https://asd.news/articles/ukraina/ukrainskiy-mossad/ – цинк

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