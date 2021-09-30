Старение волос – Личное мнение

Из актрис «Секса в большом городе» хуже всех сохранилась Кристин Дэвис, она же — Шарлотта. Была самая, на мой взгляд, милая, а стала самая старая.



Фото: Соцсети

И дело тут — не в морщинах: их и у Сары Джессики Паркер — полно.

Обратите внимание на линию роста волос у Шарлотты: их настолько мало мало, что череп светится.



Фото: Соцсети

Было много, а стало мало. Горько, обидно, но так часто бывает.

Увы, с возрастом мы сталкиваемся не только со старением кожи, но и со старением волос. Волосы становятся тоньше, их становится меньше, они быстрее ломаются и медленнее растут. Меняется их цвет, густота, структура.

Можно, конечно, пришить пряди, чтобы последние волосы выпали или поломались под их тяжестью. Однако редкий пробор, залысины и просвечивающий сквозь редеющие волосы скальп — не скроешь.

Многие из вас с годами пересматривают свои программы по уходу за лицом. Ваш уход становится сложнее, профессиональнее, тщательнее. Это помогает вам замедлить старение кожи: вы, в свои 40, выглядите значительно лучше, чем в этом же возрасте выглядели ваши мамы.

Однако ваш уход за волосами остался таким же, каким был 15-20 лет назад: шампунь, кондиционер, маска — раз в неделю. Не так ли?

Это аналогично тому, если бы вы сейчас продолжили пользоваться тем же увлажняющим кремом, каким пользовались в институте, не подкалывали бы ботокс, гиалуронку, филлеры, не знали бы про аппаратную косметологию. Только крем и маска из огурца, и на этом — всё.

К чему это я? Ах, да: чем вы старше, тем серьёзнее должен быть ваш уход за волосами. Хорошие волосы добавляют девушке сексапильности, а женщину средних лет они ещё и делают моложе.

Обязательно питайте волосы изнутри.

Мой любимый продукт для питания волос изнутри — пастилки Honey Teddy. Именно они помогли мне в своё время отрастить волосы и улучшить их качество. В составе — все необходимые для роста волос витамины и антиоксиданты, среди них — важнейший для волос биотин.

Биотина в Honey Teddy — ювелирно точное количество: его достаточно для того, чтобы волосы начали расти и перестали ломаться, но не переизбыток, который лично я наблюдала в других комплексах для волос. От избытка биотина почти у всех появляются прыщи, а если его недостаточно, то волосы тупо не растут.

Очень советую купить три банки: это — минимальный курс, после которого лично я заметила результат. Лучше пропить полугодовой курс (6 банок). От одной банки больших результатов не ждите. Если нет сейчас денег на минимальный курс, то, пропив одну банку, не останавливайтесь. Это важно.

Обратите внимание: со 2 сентября по 13 октября стоимость 1 баночки витаминов для волос Honey Teddy при заказе от трёх упаковок составит всего 999 рублей.

Теперь — об уходе за волосами снаружи.

Расскажу о новинках.

Маска-экспресс для объема волос от Masil.

Что в ней хорошего?

Во-первых, в составе — салициловая кислота, которая уменьшает жирность кожи головы и прекрасно очищает скальп, удаляя все виды загрязнений: остатки укладочных средств, омертвевшие клетки. Сделав эту маску, вы поймёте разницу между просто вымытыми волосами и по-настоящему чистой головой.

Во-вторых, это действительно экспресс-маска: уже после 8 секунд применения есть результат. Можно нанести на 3-5 минут, но не больше.

Пользоваться нужно не чаще, чем раз в неделю, чтобы не пересушить кожу головы.

Ежедневно можете смело пользоваться вот этими тремя средствами от корейского бренда lador:

1) Сыворотка для секущихся кончиков.

Под действием фена или утюжка эта сыворотка запаивает волосы на концах подобно временному клею. Ваша голова будет выглядеть, словно вы только что вышли из салона: гладкие, блестящие, ухоженные волосы.

2) Восстанавливающая маска.

Она показана сухих и пересушенных волос: солнцем, морем, укладками, окрашиванием.

3) Маска с чайным деревом.

Подходит для все типов волос, глубоко очищает кожу головы, активизирует кровообращение, улучшает рост волос.

Теперь — о шампунях. Шампунь лучше подобрать по индивидуальной консультации. В этом вам помогут эксперты из магазина. Пишите сюда — вам бесплатно дадут персональную рекомендацию.

Ну, и не могу не поделиться двумя ночными масками для лица. Пост, конечно, — не про уход за лицом, но по себе знаю: когда начинаешь по-настоящему ухаживать за волосами, не хочется на них останавливаться. Хочется ещё и за лицом поухаживать.

И та, и другая маски прекрасно восстанавливают кожу: вы проснётесь с ощущением, что всю ночь, пока вы изволили почивать, кто-то неустанно ухаживал за вашим лицом.

Если вы не хотите, чтобы 50% маски впитала в себя подушка, то спите на шёлке.

Шёлк, в отличие от хлопка, не впитывает в себя ваши маски, кремы, сыворотки. Волосы об него не трутся и, как следствие, не ломаются. Вы будете просыпаться без заломов на лицах и с гладкими, не спутанными волосами. Особенно это важно для сухих волос, которые вы постоянно окрашиваете.

Обратите также внимание на бьюти-маски для сна: они полностью блокируют свет, способствуя, тем самым, полноценному, глубокому сну и выработке гормона сна и молодости мелатонина.

Маска очень мягкая и закрывает большую часть лица так, что ни один луч света не проникнет. Это действительно уникальная конструкция: лучшая из всех, что мне попадались.

Более того: маска предотвратит вытирание о наволочку ваших средств по уходу за кожей вокруг глаз, сывороток для роста ресниц и бровей. Если же вы наращиваете ресницы, то она продлит их срок службы.

Ну, и раз уж речь зашла о прекрасном магазине 8 Horas of Silk, обратите внимание на их великолепное постельное бельё: качество — непревзойдённое, оттенки — дорогие. Спать на таком — себя уважать.

В общем, ухаживайте за собой, мои хорошие. Любите себя. Уважайте себя.

Чем больше женщина ухаживает за собой, тем больше в ней гармонии. Я в это действительно верю.А вы?

Ухаживаете за собой или проживаете свою жизнь, обслуживая других? Сколько времени в день посвящаете уходу за собой? Довольны результатом?

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