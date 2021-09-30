Мнение: Почему успешный IT-бизнесмен оказался в Лефортово?

Про Group-IB и отправленного в Лефортово основателя этой преуспевающей IT-компании Илью Сачкова, я узнал девять лет назад, когда занимался уголовным делом в отношении Павла Врублевского. Именно Group-IB подготовила экспертизу, которая стала чуть ли не ключевым доказательством в приговоре, по которому Врублевский отправился на 2,5 года в колонию за взлом сайта продажи билетов Аэрофлота.

А инициировало уголовное дело в отношении Врублевского 2-управление ЦИБ ФСБ, возглавляемое в то время полковником ФСБ Сергеем Михайловым.

Тогда-же, в 2012 году в первый раз услышал, что Михайлов и Сачков дружат…

Павел Врублевский отсидел и вышел.

А Сергей Михайлов, наоборот, отправился в колонию. На 22 года. По ст.275 УК. За госизмену.

А теперь та же самая статья 275 инкриминируется и Илье Сачкову.

Но у меня большие сомнению, что «дело Сачкова» как-то связано с «делом Михайлова».

Написал об этом в «Новой». А сегодня утром говорил в «Утреннем развороте» «Эха Москвы».

Из публикации «Новой» «Человек первого софта»:

«…Илья Сачков находился в оперативной разработке Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом, так называемой «двойки», или Второй службы ФСБ. Эта служба, с 2006 года возглавляемая генерал-полковником Алексеем Седовым, преимущественно занимается делами, связанными с политикой. К примеру, именно офицеры «двойки» осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела об убийстве Бориса Немцова, дело «Седьмой студии», дела о протестах в Москве летом 2019 года, когда оперативники «двойки» искали связи оппозиции с иностранными структурами и, как писал РБК, пытались «доказать финансирование протестных акций из-за рубежа».

А вот «делом Михайлова» занималось Управление собственной безопасности ФСБ.

И сразу несколько наших собеседников выдвинули версию, что арест основателя Group-IB — это продолжение аппаратной борьбы различных группировок внутри ФСБ.

И если «двойке» удалось собрать хоть какие-то правдоподобные доказательства сотрудничества Ильи Сачкова с иностранными спецслужбами, одновременно это будет и вопросом к УСБ ФСБ: как так, изменник был у них под носом, но они его прозевали».

Подробности здесь.

Еще один важный эпизод в жизни Илья Сачкова. В июле 2020 года гендиректор Group-IB публично наехал на некого Максима Якубца. И произошло это публично, в Казани, в присутствии премьер-министра. Стенограмма речи Сачкова выложена на сайте правительства России.

Дословно: «…весь мир говорит о том, что господин Максим Якубец – хакер, который в Москве разъезжает на Ламборджини с номерами ВОР, является компьютерным преступником, создателем вируса Dridex, каждый инженер мира об этом знает. Компьютерная криминалистика – очень точная наука. Ни один российский государственный орган, ни полиция, ни Федеральная служба безопасности, ни МИД на это никак не отвечает. Максим остаётся в Москве, продолжает кататься на своем шикарном автомобиле, и поверьте, это влияет на имидж российских компаний, которые занимаются экспортом информационной безопасности».

отсюда

Максим Якубец – зять Эдуарда Бендерского, отставного офицера спецназа ФСБ, президента «Клуба горных охотников». Этот клуб учредил спецкубок для охотников, которым удалось застрелить все 13 разновидностей горных копытных России. На сегодняшний день таким кубком были награждены восемь охотников. Среди них – сам Эдуард Бендерский, депутат Госдумы Владислав Резник, генерал-полковник ФСБ Алексей Седов ( на фотографии, запечатлевшей обладателей «Кубка горных охотников», шеф «двойки» ФСБ – второй слева, Эдуард Бендерский – второй справа).

Вот я и думаю, не попросил ли Максим Якубец своего тестя Эдуарда Бендерского, а тот Алексея Седова наказать Илью Сачкова за чересчур резкое выступление в присутствии премьер-министра?

На верхнем снимке: Илья Сачков, фотография отсюда

Фотография Павла Врублевского отсюда

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