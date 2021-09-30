Кремль рассказал о защите здоровья Путина

Эпидемиологическая ситуация остается напряженной, поэтому в отношении президента Владимира Путина, который накануне вышел из самоизоляции, действуют особые меры предосторожности, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Да, он продолжает в обычном режиме. Сейчас просто так получается, что большая часть мероприятий идет в ВКС, но, конечно, вчера вы видели, он встречался с Эрдоганом, поэтому тут, конечно, значит, что он вышел с самоизоляции… Ситуация эпидемиологическая напряженная, и естественно, в отношении главы государства применяются особые меры предосторожности», – передает РИА Новости ответ Пескова на вопрос есть ли вероятность, что при определенных обстоятельствах Путин вернется в режим самоизоляции, из которого недавно вышел.

Песков подчеркнул, что эта «система очень гибкая», и в отношении президента самоизоляция ни коем образом не ограничивает содержательную часть его работы.

«Так или иначе элементы этого, с точки зрения оперативности и экономии времени, конечно, это с нами теперь на всю жизнь останется», – добавил Песков в ответ на вопрос, может ли процесс работы по ВКС быть задействован на постоянной основе.

Напомним, в среду Путин вышел с самоизоляции.