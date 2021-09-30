Российская штангистке Те присудили золото ЧЕ после аннулирования победы Костовой

Представительница Азербайджана штангистка Боянка Костова лишена золотой медали чемпионата Европы-2021, сообщили в Международном агентстве допинг-тестирования (ITA).

В среду стало известно, что Костова дисквалифицирована на восемь лет за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации 28-летней спортсменки отсчитывается с 10 мая 2021 года и завершится 9 мая 2029-го. В четверг ITA объявило, что результаты, очки и призовые Костовой на чемпионате Европы-2021 аннулированы, передает РИА Новости.

Костова в апреле победила на чемпионате Европы в Москве в весовой категории до 59 кг. После аннулирования результата спортсменки золото должно перейти к россиянке Ольге Те, ставшей второй. Бронзу в данном виде завоевала француженка Дора Чакунте, четвертое место заняла гражданка России Александра Козлова. Перераспределение медалей должно быть утверждено Европейской федерацией тяжелой атлетики.

Ранее житель России Билял Махов был дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил.