 

Мишустин указал на рост числа заболевших COVID

30.09.2021, 13:52, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ РФ напряженная ситуация с распространением коронавируса, число пациентов с COVID-19 выросло за две недели более чем на четверть, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

«Ситуация с распространением коронавируса в нашей стране напряженная, растет число заболевших. Ежедневно выявляют свыше 20 тысяч новых случаев. За последние две недели число пациентов с ковидом, которые находятся в больницах, выросло более чем на 25%», – приводит его слова ТАСС.

Он также рассказал, что власти российских регионов в борьбе с ковидом должны принимать меры, опираясь на рекомендации санитарных властей.

«Очень многое зависит от своевременного реагирования региональных властей. Крайне важно в зависимости от внутренней ситуации принимать меры, опираясь на рекомендации санитарных врачей, и обеспечить возможности для вакцинации граждан», – отметил премьер.

Мишустин подчеркнул, что «согласно исследованиям ВОЗ, тяжелые случаи протекания болезни приходятся именно на непривитых людей», передает РИА «Новости».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что волна заболеваемости коронавирусом в РФ нарастает, регионам придется реагировать, однако на федеральном уровне решений по введению дополнительных ограничений в этой связи пока нет.

Напомним, за последние сутки в России выявили 23 888 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,5 млн случаев заболевания. Последние данные о ситуации с COVID-19 представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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